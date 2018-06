James Franco torna sul set di The Deuce 2 dopo le accuse di molestie sessuali | per Seth

optimaitalia

(Di martedì 26 giugno 2018)sta girando The2, secondo capitolo della serie HBO sulla nascita della legalizzazione nell'industria del porno. L'attoreal lavoroledia suo carico, emerse in seguito alla vittoria ai Golden Globe di quest'anno.L'amico e collega di lunga dataRogen ha commentato dicendo "è buon segno".ha preferito restare lontano dai riflettoriche cinque donne l'hanno accusato di comportamenti inappropriati lo scorso gennaio. In una recente intervista col Rolling Stone,Rogen ha dichiarato di non aver avuto una panoramica completa su ciò che la stampa scrisse sul caso, limitandosi a dire che l'amico sta meglio ora che èto a lavorare.Nei mesi scorsi, Rogen ha evitato di parlare del caso di. A Vulture ammise di non volersi esprimere perché quelleriguardavano un suo amico, e che quindi era ...