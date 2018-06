Italiani | sempre più smartphone-mania | il 61% li usa a letto | il 34% a tavola

Sempre più Italiani hanno armi in casa. E Salvini : "Ora riformare la legittima difesa" : Gli italiani si sentono Sempre meno sicuri. Lo rivela l'ultimo rapporto Censis sulla sicurezza. Nonostante i reati nel Belpaese siano diminuiti del 10,2% in un anno, i cittadini hanno paura e ricorrono alle armi per potersi difendere: in 4,5 milioni di case ci sono pistole o fucili, mentre, in un anno, le licenze per porto d"armi sono aumentate del 13,8%. Ma questi dati potrebbero continuare a crescere visto che il 39% degli italiani, quasi uno ...

Mattarella : "La solidarietà da sempre nel Dna degli Italiani" : Il Capo dello Stato visitando la comunità di San Patrignano ha parlato della solidarietà che da sempre è cifra distintiva degli italiani. Sergio Mattarella nel suo intervento ha sottolineato quanto la solidarietà possa essere importante nel tessuto sociale di un Paese: "Il tessuto solidale di un Paese e al suo interno di ciascuna comunità, è il bene comune prezioso e questo va sempre considerato a partire da chi ha responsabilità pubbliche", ha ...

Generazione inter(net)dipendente : sempre più intensa e totalizzante l’esperienza Internet degli Italiani : Inter(net)dipendenti, così appaiono gli italiani ne “L’insostenibile leggerezza dell’essere digitale nella società della conversazione”, il 4° rapporto Agi-Censis realizzato nell’ambito del programma pluriennale “Diario dell’Innovazione” della Fondazione Cotec, che indaga la reazione degli italiani di fronte ai processi innovativi. La presentazione questa mattina alla Camera dei Deputati e in diretta web sul sito Agi durante l’Internet Day ...

Gli Italiani che credono alle favole e il governo più debole di sempre : Su un punto Matteo Salvini avrebbe (avrebbe) ragione, se non fosse diventato il migliore amico di gente come Orbán – che ha appena reso illegale ospitare migranti economici, chiudendo per sempre ai ricollocamenti europei – o degli austriaci. L’idea cioè che mentre il problema del regolamento di Dublino III e in generale delle migrazioni è sbloccare la questione del primo approdo, Francia e Germania propongono al contrario una bozza di ...

Turismo sempre più green - Italiani più attenti all’ambiente : “Gli italiani, il Turismo sostenibile e l’ecoTurismo“. E’ questo il titolo del convegno organizzato dalla Fondazione Univerde, insieme al Touring Club Italiano e Ipr Marketing in programma il 26 giugno alle 11 a Roma (piazza Santa Apostoli 62/65). L’evento, durante il quale verrà anticipato qualche dato dell’ottavo rapporto sul Turismo sostenibile realizzato da Ipr Marketing e che sarà presentato a settembre, ...

Gli Italiani mangiano sempre più prodotti surgelati - anche per sprecare meno : Gli italiani mangiano sempre più prodotti alimentari surgelati, secondo il “Rapporto annuale sui Consumi dei prodotti...

Sempre più Italiani rinunciano alla carne : repercussioni sulla salute : I consigli degli esperti dell'osservatorio nutrizionale Grana Padano per le diete restrittive Secondo le più accreditate e recenti linee guida della scienza della nutrizione la corretta ed ...

Mangiamo sempre più surgelati - ecco quali sono i preferiti dagli Italiani : Gli italiani mangiano sempre più surgelati. Nel 2017 la crescita del consumo di prodotti che si conservano nel surgelatore è stata del 2 per cento rispetto ai dodici mesi precedenti. Ed è in particolare la vendita al dettaglio a dare i migliori risultati, con un +3,1 per cento e 531500 tonnellate di prodotti venduti in totale. Il catering, invece, ...

Ronaldo elegge la top 11 dei più forti di sempre : 4 gli Italiani in campo. Fuori CR7 - c'è Messi : Una marea di numeri 10 nella squadra più forte di sempre secondo Ronaldo I video più curiosi dal mondo dello sport Guarda tutti i video

Pasta - CNA : gli Italiani ne hanno sempre meno voglia - preferiscono le zuppe : Una nuova tendenza alimentare degli italiani viene svelata da Cna agroalimentare (Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa): in un’analisi di mercato su Pasta e pane ha rilevato una preferenza dei connazionali verso la zuppa, e quindi uno spostamento delle preferenze verso cereali e farro per motivi connessi al desiderio di non ingrassare, ai tempi di preparazione più lunghi e a problemi di ...

Commercianti : “Caffè o giornale - sempre più Italiani pagano con carte” : Roma, 25 mag. (Labitalia) – Comprare il giornale o una penna, bere un caffè o mangiare un pezzo di pizza. Sono sempre di più gli italiani che scelgono di pagare i loro acquisti utilizzando la carta di credito o il bancomat anche per piccoli importi, sotto i 10 euro. E pretendono di farlo. “Ultimamente i pagamenti tramite Pos -racconta a Labitalia Manlio, titolare di una pizzeria a Roma a due passi dal Lungotevere- sono aumentati ...

