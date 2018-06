Italia super potenza del gelato | business da 2 miliardi

Convocato il tavolo tecnico regionale della Cia-Agricoltori Italiani : si apre uno spiraglio per il pagamento delle misure a superficie del Psr : La giunta regionale della Cia-Agricoltori italiani, riunitasi oggi a Palermo, ha approfondito le problematiche e le proposte di soluzione emerse dal tavolo tecnico sulle misure a superficie tenutesi giorno 21 giugno e nel quale l’assessore Edy Bandiera ed il dirigente generale Carmelo Frittitta hanno concretamente manifestato la disponibilità di trovare definitiva soluzione tecnica in merito al pagamento delle misure 11-12-13. A due mesi dalla ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : ORI A RAFFICA NEL NUOTO! Italia super nella lotta - la scherma non delude! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi lunedì 25 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

Estate 2018 : il 57% degli Italiani alla ricerca di tecniche per superare la prova costume opta per interventi chirurgici : L’avvicinarsi delle tante agognate vacanze è sinonimo per molti italiani di ”prova costume”, il momento della verità in cui ognuno fa i conti con gli aspetti fisici che ama e quelli che a fatica accetta, nel tentativo continuo di migliorarli o addirittura modificarli. Ma quanti italiani sono disposti a ricorrere a vere operazioni pur di vedersi più belli e quali sono gli interventi e i trattamenti più ambiti? Per scoprirlo MioDottore – ...

Vertice Ue sui migranti - la proposta dell'Italia : superare Dublino e sanzioni a chi non rispetta le quote : Al Vertice informale fra 16 Paesi dell'Unione Europea per discutere della gestione dei migranti, il premier Giuseppe Conte ha presentato una proposta italiana formata da 10 obiettivi . S'intitola " ...

Migranti - ecco la proposta Italiana per superare Dublino : Se non riesce a realizzare un'efficace politica di regolazione e gestione dei flussi migratori, rischia di perdere credibilità tutto l'edificio europeo. Occorre un approccio integrato, multilivello ...

Migranti - la proposta Italiana per il superamento di Dublino - : Si intitola "European Multilevel Strategy for Migration" e consta di una premessa e dieci obiettivi. Ecco il documento presentato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte al vertice informale di ...

Migranti - svolta di Conte a Bruxelles : 'Superare trattato di Dublino' /Video Ecco i punti della proposta Italiana : È un'Italia con 'l'elmetto' quella che il premier Giuseppe Conte porta oggi al mini-summit di Bruxelles . Sarà, per il docente prestato alla politica, il primo stress test europeo che lo vedrà destreggiarsi tra lo scontro aperto con la Francia e il tentativo di trovare la sponda con quello che oggi appare l'anello debole dell'asse franco-...

Migranti - proposta Italiana 1° punto al vertice Ue : ‘Superare totalmente Dublino’ Merkel : ‘Trovare accordi bi-trilaterali’ : Una pluralità di posizioni, proposte, interessi spesso contrastanti. Praticamente inesistenti le probabilità di uscire con un accordo a 16, quanti sono i Paesi che prendono parte al vertice. Dopo giorni di scambi di accuse – in special modo tra Italia, Francia, Spagna e Malta – riuniti a Bruxelles nel summit patrocinato da Angela Merkel e Jean-Claude Juncker per trovare un’intesa in vista del Consiglio Ue del 28 e 29 giugno, i ...

Migranti - vertice Ue : Conte a Bruxelles/ “Proposta Italiana nuova per superare regolamento Dublino” : Migranti, vertice Ue: Conte a Bruxelles. “Proposta italiana nuova per superare regolamento Dublino”, dice il premier pronto a presentare il progetto per affrontare l'emergenza.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 16:09:00 GMT)

Vertice Ue - il premier Conte : “Proposta Italiana sui migranti mira a superare regolamento di Dublino” : “Siamo qui per presentare una proposta italiana completamente nuova basata su un nuovo paradigma di soluzione dei problemi della migrazione”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, arrivando al mini-Vertice di Bruxelles sui migranti. “La proposta si chiama European multilevel strategy for migration ed è articolata da sei premesse e 10 obiettivi” L'articolo Vertice Ue, il premier Conte: ...

Vertice Ue sui migranti - Conte 'Portiamo la proposta Italiana per superare Dublino' : È articolata in sei premesse e dieci obiettivi ed è mirata a proporre una puntuale politica di regolazione e di gestione dei flussi migratori, che sia realmente efficace e sostenibile'. L'obiettivo è ...

Migranti - Conte : dall'Italia una proposta nuova per superare Dublino : L'obiettivo è 'una puntuale politica di regolazione e gestione dei flussi che sia efficace e sostenibile, che mira a superare completamente il regolamento di Dublino, basato su una logica ...

Migranti : Conte - proposta Italia per 'strategia Ue multilivello' - superare completamente regolamento di Dublino : La proposta Italiana mira a "una puntuale politica di regolazione dei flussi che sia realmente efficace e sostenibile e al totale superamento del regolamento di Dublino, che noi riteniamo" legato "ad ...

Superenalotto - torna il 6 : vincitori in tutta Italia - l’elenco delle ricevitorie fortunate : Centrato il “6” al Superenalotto: vinti oltre 51 milioni grazie a un sistema “a caratura” giocato attraverso la bacheca dei sistemi Sisal. Le 45 quote da 7 euro ciascuna sono state acquistate dalle ricevitorie Sisal in diverse città Italiane. Ogni quota vale circa un milione di euro. La sestina vincente: 4, 17, 29, 55, 67, 70 - Jolly 72 - SuperStar 49.Continua a leggere