Istat | più di 5 mln di italiani in povertà | è il massimo dal 2005

Istat - in povertà assoluta più di 5 milioni : Non basta la timida ripresa economica che ha caratterizzato gli ultimi anni: soffre soprattutto il Mezzogiorno, ma anche le metropoli del Nord

Istat : “Per gli italiani meno criminalità ma più sfiducia nelle forze dell’ordine” : L'Istat nel suo rapporto sulla percezione della sicurezza per il 2015-2016 ha rilevato che: diminuisce la paura di scippi, rapine, violenze sessuali e l'influenza della criminalità; cresce la sfiducia nelle forze dell'ordine e resta forte la paura dei furti in casa. L'insicurezza percepita è maggiore per le donne.Continua a leggere

Povertà - Istat : “Nel 2017 oltre 5 milioni di poveri assoluti - record dal 2005. Più di un milione sono minori” : L’Italia non ha mai avuto così tante persone che vivono in Povertà assoluta dal 2005, 13 anni fa. Lo raccontano i dati presentati dall’Istat: nel 2017 sono oltre 5 milioni coloro che sono in questa condizione e rappresentano circa un milione e 778mila famiglie. Il rischio di Povertà cresce all’aumentare dei figli minori: l’incidenza si attesta al 10,5% tra le famiglie con almeno un figlio e raggiunge il 20,9% tra quelle con tre o più ...

Istat : 5 milioni di italiani in povertà assoluta - 1 - 2 sono minori. Record dal 2005 - Sud più colpito : Oltre cinque milioni di persone in Italia vivono in povertà assoluta. È il valore più alto registrato dall'Istat dall'inizio delle serie storiche, nel 2005. I...

Istat : il PIl cresce al Nord e al Sud - incremento più lieve al Centro : Nel 2017 il Pil ha registrato "una crescita superiore alla media nazionale nel Nord-ovest e nel Nord-est", con un rialzo dell'1,8% in entrambi i casi. "Una dinamica lievemente inferiore nel ...

Istat : sorpresa - il Mezzogiorno corre più del Centro. La locomotiva resta il Nord : La crescita superiore alla media nazionale resta nel Nord-ovest e nel Nord-est: +1,8%. Il Sud si ferma ad un sorprendente +1,4%; modesto il Centro che arriva ad un +0,9%. Nel Mezzogiorno resta l'...

Sorpresa dall'Istat : il Pil cresce più piano nelle regioni del Centro Italia : +0,9% il Prodotto interno lordo nel 2017, dimezzato rispetto alla crescita media nel Nord, e inferiore anche al Mezzogiorno, +1,4% -

Istat : il PIl cresce al Nord e al Sud - incremento più lieve al Centro : Nord-ovest e Nord-est a +1,8% nel 2017. Bene anche il Mezzogiorno a +1,4%, mentre le regioni del Centro raggiungono un modesto +0,9%

Clima - Istat : cresce la temperatura media nelle città italiane - in 15 anni più calde di 1°C : A partire dall’aggiornamento al 2016 della serie storica di dati giornalieri di stazioni termo-pluviometriche nelle città capoluogo di regione, l’Istat ha presentato un report con i valori medi di temperatura e precipitazione e gli indici di estremi Climatici del periodo 2002-2016 in relazione a quelli del periodo Climatico 1971-2000. La temperatura media annua delle stazioni nel periodo 2002-2016 è di 15,5°C, in aumento di 1,0°C rispetto ...

Consumi - Istat : “Aumenta disuguaglianza tra le famiglie più ricche e le più povere. Tra Nord e Sud divario di 800 euro” : La disuguaglianza nella distribuzione delle spese tra le famiglie italiane lo scorso anno è aumentata. Lo rileva l’Istat, sottolineando come la spesa del decimo dei nuclei di familiari che spende meno sia diminuita del 5% rispetto al 2016, mentre quella del decimo che spende di più aumentava del 4,3%. Il rapporto tra la spesa complessiva del 20% di famiglie che spende di più e quella del 20% di famiglie che spende meno è salito a 5,2 da 5 ...

Istat - i laureati spendono di più : “È la conferma che l’istruzione fa la differenza” : Secondo l'Istat le famiglie con capo-famiglia laureato (o laureata) spende in media il 30% in più di quelle con persona di riferimento diplomata e oltre il doppio di quelle la cui persona di riferimento ha al massimo la licenza elementare. E il trend è in crescita anno dopo anno, a testimonianza del fatto che l'istruzione è ancora l'unica arma a disposizione per un giovane oggi.Continua a leggere

Il più acquIstato degli iPhone 2018 : modello LCD in pole position : Tre saranno gli iPhone 2018: due top di gamma di razza, contraddistinti da schermi OLED rispettivamente da 5.8 e 6.5 pollici, ed un terzo device dal prezzo inferiore, provvisto di un display LCD da 6.1 pollici. Sarebbe sbagliato pensare che quest'ultimo modello si limiterà a fare da contorno ai primi due, almeno stando al report di recente pubblicato da 'The Wall Street Journal', secondo cui il maggior numero di richieste proverrà proprio dal ...

Istat - il divario fra Nord e Sud si allarga : a Milano stipendi 2 - 5 volte più alti rispetto a Vibo Valentia : Numeri di un’Italia che cambia, pur restando sempre uguale. Nel report sulle “Misure del benessere equo e sostenibile dei territori” pubblicato dall’Istat, nel 2016 il divario fra Nord e Sud del Paese si è fatto ancora più ampio. Con il Mezzogiorno che rimane indietro in termini di lavoro, speranza di vita, istruzione. Basta guardare al reddito medio, che nella provincia al vertice della classifica, Milano, è circa 2,5 ...

Istat : 1 - 7 milioni di persone cerca lavoro da più di 1 anno : Roma, 12 giu. , askanews, Nel primo trimestre 2018 si stima la presenza di 1 milione 738 mila persone in cerca di occupazione da almeno 12 mesi , -20 mila, -1,1%, ; l'incidenza di questo gruppo sul ...