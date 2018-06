Istat | oltre 5 milioni di italiani in povertà assoluta | top dal 2005 | Oltre un milione

Istat : oltre 5 milioni in povertà assoluta - top da 2005 : In questa condizione oltre 8 persone su cento nel 2017. Nel Mezzogiorno, vive questa condizione oltre una persona su dieci. Drammatici i dati anche sui minori - Gli italiani che vivono in povertà ...

**Istat : in 2017 oltre 9 - 3 mln in povertà relativa - in crescita su 2016** : Roma, 26 giu. (AdnKronos) – Anche la povertà relativa cresce rispetto al 2016. Nel 2017 riguarda 3 milioni 171mila famiglie residenti (12,3%, contro 10,6% nel 2016), e 9 milioni 368mila individui (15,6% contro 14,0% dell’anno precedente). Lo rileva l’Istat nel rapporto sulla povertà in Italia. L'articolo **Istat: in 2017 oltre 9,3 mln in povertà relativa, in crescita su 2016** sembra essere il primo su Meteo Web.

Povertà - Istat : “Nel 2017 oltre 5 milioni di poveri assoluti - record dal 2005. Più di un milione sono minori” : L’Italia non ha mai avuto così tante persone che vivono in Povertà assoluta dal 2005, 13 anni fa. Lo raccontano i dati presentati dall’Istat: nel 2017 sono oltre 5 milioni coloro che sono in questa condizione e rappresentano circa un milione e 778mila famiglie. Il rischio di Povertà cresce all’aumentare dei figli minori: l’incidenza si attesta al 10,5% tra le famiglie con almeno un figlio e raggiunge il 20,9% tra quelle con tre o più ...

Istat : "In Italia oltre 5 milioni di persone in povertà assoluta" : Le persone che vivono in povertà assoluta in Italia superano i 5 milioni nel 2017. È il valore più alto registrato dall'Istat dall'inizio delle serie storiche, nel 2005. Le famiglie in povertà assoluta sono stimate in 1 milione e 778mila e vi vivono 5 milioni e 58 mila individui.L'incidenza della povertà assoluta è del 6,9% per le famiglie (era 6,3% nel 2016) e dell'8,4% per gli individui (da 7,9%). ...

