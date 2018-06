Istat | In Italia oltre 5 milioni di persone in povertà assoluta

Coldiretti - Istat : 2 - 7 milioni di affamati sono la punta dell’iceberg della povertà in italia : La punta dell’iceberg della situazione di disagio in italia sono i 2,7 milioni di individui che nel 2017 sono stati addirittura costretti a chiedere aiuto per il cibo da mangiare, oltre la metà dei 5 milioni che si trovano in povertà assoluta. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare i dati Istat sulla povertà in italia. Si tratta di persone che – sottolinea la Coldiretti – hanno beneficiato degli aiuti alimentari attraverso ...

Sorpresa dall'Istat : il Pil cresce più piano nelle regioni del Centro Italia : +0,9% il Prodotto interno lordo nel 2017, dimezzato rispetto alla crescita media nel Nord, e inferiore anche al Mezzogiorno, +1,4% -

Istat : un italiano su 3 pensa di vivere in zona a rischio criminalità - : Secondo il rapporto dell'istituto di statistica sulla percezione della sicurezza nel Paese, oltre il 36% delle donne non esce di sera per paura di aggressioni. Nel biennio 2015-1016 la percezione ...

Chi è Carlo Dragonetti - lo studente italiano che ha conquIstato la Cina : A 24 anni è diventato una stella dei social network cinesi grazie ad un discorso esilarante in occasione della consegna del diploma di laurea. Lo studente originario di Trani è stato persino intervistato dalla tv di Stato locale.Continua a leggere

Se Salvini dilaga "non mi stupirei di un'alleanza M5S-Pd". Roberto D'Alimonte intervIstato da Italia Oggi : Il Governo gialloverde è una fase transitoria della politica Italiana. Se il sistema si dovesse ristrutturare sull'asse destra-sinistra - in cui la destra è la Lega, la sinistra è M5S - "non mi stupirei che il Movimento 5 Stelle e il Pd si alleassero". Roberto D'Alimonte, politologo ed esperto di sistemi elettorali, parla in un'intervista a Italia Oggi di nuove possibili evoluzioni della politica Italiana.I sondaggi vedono ...

Gazebo : «E ora celebro l'Italian disco che ha conquIstato il mondi». Nuovo album con le hit anni Ottanta rivisitate : Una canzone che vende milioni di copie e fa il giro del mondo. È la storia di I like Chopin , hit senza tempo del 1983, cantata da Gazebo, al secolo Paul Mazzolini, che ha fatto ballare una ...

Scherma - Europei 2018 : l’Italia torna sul podio nella spada! Gli azzurri travolgono la Svizzera e conquIstato uno splendido bronzo : l’Italia conquista una splendida medaglia di bronzo nella spada a squadra maschile agli Europei 2018 di Scherma, in corso di svolgimento a Novi Sad (Serbia). Il quartetto azzurro formato da Marco Fichera, Gabriele Cimini, Enrico Garozzo ed Andrea Santarelli ha sconfitto la Svizzera con il netto punteggio di 45-29. Un risultato molto importante per il Bel Paese, che pur con l’assenza del campione del mondo Paolo Pizzo, riesce a tornare sul podio ...

