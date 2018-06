Povertà - Istat : “Nel 2017 oltre 5 milioni di poveri assoluti - record dal 2005. Più di un milione sono minori” : L’Italia non ha mai avuto così tante persone che vivono in Povertà assoluta dal 2005, 13 anni fa. Lo raccontano i dati presentati dall’Istat: nel 2017 sono oltre 5 milioni coloro che sono in questa condizione e rappresentano circa un milione e 778mila famiglie. Il rischio di Povertà cresce all’aumentare dei figli minori: l’incidenza si attesta al 10,5% tra le famiglie con almeno un figlio e raggiunge il 20,9% tra quelle con tre o più ...

Istat : in 2017 oltre 5 mln in povertà assoluta - record da 2005(2) : (AdnKronos) – Nel 2017 l’incidenza della povertà assoluta fra i minori permane elevata e pari al 12,1% (1 milione 208mila, 12,5% nel 2016); si attesta quindi al 10,5% tra le famiglie dove è presente almeno un figlio minore, rimanendo molto diffusa tra quelle con tre o più figli minori (20,9%). L’incidenza della povertà assoluta aumenta prevalentemente nel Mezzogiorno sia per le famiglie (da 8,5% del 2016 al 10,3%) sia per gli ...

Istat : in 2017 oltre 5 mln in povertà assoluta - record da 2005 : Roma, 26 giu. (AdnKronos) – Nel 2017 versano in una situazione di povertà assoluta 1 milione e 778mila famiglie residenti in cui vivono 5 milioni e 58mila individui; rispetto al 2016 la povertà assoluta cresce in termini sia di famiglie sia di individui. L’incidenza di povertà assoluta è pari al 6,9% per le famiglie (da 6,3% nel 2016) e all’8,4% per gli individui (da 7,9%). Due decimi di punto della crescita rispetto al 2016 ...

Istat - nel 2017 solo 458mila nascite : è il nuovo minimo storico dall’Unità d’Italia : Un nuovo minimo storico dall’Unità d’Italia. I dati aggiornati dell’Istat sulla situazione demografica del Paese parlano di sole 458mila nuove nascite nel 2017. Un calo che continua dal 2008, con i nuovi nati che per il terzo anno consecutivo restano sotto il mezzo milione. L’Istat segnala anche una riduzione della popolazione residente di 105.472 persone rispetto all’anno precedente. Un calo determinato dalla flessione ...

