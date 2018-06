Istat | 5 milioni di italiani in povertà assoluta | 1 | 2 sono minori Record dal 2005 | Sud

Povertà - Istat : “Nel 2017 oltre 5 milioni di poveri assoluti - record dal 2005. Più di un milione sono minori” : L’Italia non ha mai avuto così tante persone che vivono in Povertà assoluta dal 2005, 13 anni fa. Lo raccontano i dati presentati dall’Istat: nel 2017 sono oltre 5 milioni coloro che sono in questa condizione e rappresentano circa un milione e 778mila famiglie. Il rischio di Povertà cresce all’aumentare dei figli minori: l’incidenza si attesta al 10,5% tra le famiglie con almeno un figlio e raggiunge il 20,9% tra quelle con tre o più ...

Coldiretti - Istat : 2 - 7 milioni di affamati sono la punta dell’iceberg della povertà in italia : La punta dell’iceberg della situazione di disagio in italia sono i 2,7 milioni di individui che nel 2017 sono stati addirittura costretti a chiedere aiuto per il cibo da mangiare, oltre la metà dei 5 milioni che si trovano in povertà assoluta. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare i dati Istat sulla povertà in italia. Si tratta di persone che – sottolinea la Coldiretti – hanno beneficiato degli aiuti alimentari attraverso ...

Istat : 1 - 7 milioni di persone cerca lavoro da più di 1 anno : Roma, 12 giu. , askanews, Nel primo trimestre 2018 si stima la presenza di 1 milione 738 mila persone in cerca di occupazione da almeno 12 mesi , -20 mila, -1,1%, ; l'incidenza di questo gruppo sul ...

Istat - è record di occupati dal 1977 - oltre 23 - 2 milioni al lavoro : I dati dell'istituto di statistica mostrano un numero di occupati record, ma a crescere sono soprattutto i contratti a termine. Inflazione accelera a maggio, pesano alimentari e carburanti

Istat - Alleva : manca il lavoro ad oltre 6 milioni di persone : Roma, 16 mag. , askanews, In Italia manca il lavoro ad oltre 6 milioni di persone. A fornire il dato è il presidente dell'Istat, Giorgio Alleva, in occasione della presentazione alla Camera dei ...