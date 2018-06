Islanda-Croazia 1-1 | Mondiali 2018 | risultato e cronaca in diretta live

Diretta/ Islanda Croazia Mondiali 2018 (risultato live 1-1) streaming video e tv : Pareggia Sigurdsson su rigore : Diretta Islanda Croazia, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Balcanici già certi del primo posto, islandesi a caccia degli ottavi ai Mondiali 2018(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 21:28:00 GMT)

LIVE Islanda-Croazia - Mondiali 2018 in DIRETTA : 0-0. Islandesi obbligati a vincere e sperare. Croati già qualificati : CLICCARE QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ARGENTINA-NIGERIA Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Islanda-Croazia, match valido per il gruppo D dei Mondiali di calcio di Russia 2018. Se da una parte è una sfida decisiva per gli Islandesi, dall’altra i Croati la vivono quasi come se fosse un’amichevole. Infatti dopo il 3-0 all’Argentina c’è grande entusiasmo in Croazia, con qualificazione ottenuta facilmente già dopo due giornate ...

LIVE Pagelle Islanda-Croazia - Mondiali 2018 in DIRETTA : i voti della partita : Buonasera e bentrovati per le Pagelle LIVE del match tra Islanda e Croazia, valido per l’ultima sessione di gare del gruppo D dei Mondiali 2018 in Russia. I vichinghi cercano il miracolo: una vittoria con più di un gol di scarto costringerebbe l’Argentina a vincere nettamente con la Nigeria, o gli africani ad agguantare i tre punti. Lotta dunque apertissima in questo raggruppamento per la seconda piazza: la prima infatti sembra già ...

Mondiali 2018 : match decisivo Argentina contro Nigeria - Croazia e Islanda l'altra partita del girone : Si chiude anche il girone D oggi, infatti alle ore 20 scenderanno in campo le quattro squadre impegnate: la Nigeria , a 6,00, contro l'Argentina , a 1,50, e l'Islanda , a 3,30, contro la Croazia , a 2,...

