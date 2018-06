Islam | anche Olanda vieta il burqa nei luoghi pubblici

Santanchè : "L’Islam mi ha condannata a morte" : Stasera alle 22:50 sul canale NOVE di Discovery Italia andrà in onda un'intervista di Peter Gomez a Daniela Santanchè, rieletta a marzo nelle liste di Fratelli d'Italia. La 'pitonessa' ha raccontato al Direttore del FQ Online della fatwa che ha ricevuto, vale a dire una condanna a morte per le sue dichiarazioni anti-Islam. "Per i suoi attacchi all'Islam le è arrivata una fatwa, cioè una condanna a morte. Ha avuto paura?" ha chiesto Gomez, ...

Anche su Islam e religione il contratto Lega-M5s non tiene conto di realtà e Costituzione : Cominciamo con i complimenti. Negli ultimi anni raramente abbiamo assistito a forze politiche che nei loro programmi di governo affrontano direttamente il nodo di quella che nella Prima Repubblica si sarebbe definita la “politica ecclesiastica”. I rapporti non solo con la Chiesa Cattolica, ma Anche

"Ospedali per Islamiche - neanche nei Paesi arabi" : ... gli antidolorifici contengono sostanze di scarto dei suini e si usano le valvola del medesimo animale per salvare i cardiopatici in giro per il mondo musulmano. Nei Paesi musulmani ti visita ...