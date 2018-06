Iran | polizia carica manifestanti

Iran - 20enne indossa velo male. La polizia la picchia per punirla : Schiaffeggiata perché indossava il velo male. Sta scatenando un'ondata di polemiche un video diventato virale che mostra la cosiddetta "polizia morale" aggredire una ragazza in Iran perché indossava l'hijab in modo non appropriato. Le immagini disponibili su YouTube e rilanciate dal sito del Guardian mostrano alcune poliziotte spintonare e schiaffeggiare in volto la giovane sui 20 anni, che ha un velo rosso a coprire solo parzialmente il capo, ...