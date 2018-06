Iran | far entrare le donne allo stadio è solo uno specchietto per le allodole

Iran-Portogallo 1-1 La Diretta Pari su rigore di Ansarifard : ...del doppio risultato a disposizione per centrare l'obiettivo mentre per l'Iran è indispensabile la vittoria per scavalcare gli avversari e ottenere lo storico ingresso nelle migliori sedici al Mondo. ...

Ecco il bioparco dove si può fare il bagno con i pIranha (erbivori) : Lo faranno solo il più coraggiosi o anche i più curiosi? Da questa estate presso il parco Zoom di Cumiana (Torino) si potrà vivere un'esperienza intensa e inconsueta: si potrà fare il bagno con i piranha...

Mondiali - in Iran poster tifosi da rifare : ANSA, - TEHERAN, 15 GIU - E' stato sostituito a Teheran il mega cartellone della nazionale di calcio Iraniana dopo le polemiche sul fatto che nella foto non figurassero donne. La nuova immagine ritrae ...

G7 - dai dazi all’Iran : tutte le divisioni tra gli alleati Ue e Trump (che lascerà il vertice in anticipo). Macron : ?faremo un documento a sei : Il summit di Chalevoix, nel Québec, Canada, di questo fine settimana vedrà - magari dietro le quinte - il confronto diretto tra gli Stati Uniti e i suoi principali alleati colpiti dall’aumento unilaterale delle tariffe su alluminio e acciaio. Con il rischio che si consumi definitivamente la rottura di quel consensus che ha tenuto insieme per decenni i Paesi ricchi...

Cosa succede ora alle aziende europee che fanno affari in Iran? : Dopo il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare iraniano la situazione si è complicata, e per l'UE non sono buone notizie The post Cosa succede ora alle aziende europee che fanno affari in Iran? appeared first on Il Post.

L'Ue fa quadrato per proteggere le imprese in affari con Iran : L'Europa fa quadrato a protezione delle proprie imprese che investono in Iran, minacciate dalle possibili sanzioni che gli Stati Uniti intendono ripristinare a Teheran dopo aver fatto saltare l'...

Iran - l'Ue si scopre unita contro le sanzioni Usa : "Niente stop agli affari" : "Con amici come questi c'è da chiedersi chi siano i nemici". Il caustico interrogativo lanciato dal presidente del Consiglio europeo Donald Tusk all'apertura del vertice di Sofia non è solo una battuta. È il segnale della preoccupante agonia in cui versa quel Patto Atlantico rimasto, finora, uno degli ultimi assi portanti dell'ordine mondiale. Un asse bruscamente incrinato dalla decisione di Donald Trump di ritirarsi unilateralmente dall'accordo ...

GUERRA IN SIRIA/ Attaccare l'Iran per far fuori Damasco - il nuovo piano di Usa e Israele : L'occidente ha esaurito tutte le opzioni militari per continuare la GUERRA in SIRIA usando gli estremisti islamici. La nuova strategia passa per l'attacco all'Iran. PATRIZIO RICCI(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 06:08:00 GMT)SCONTRO Israele-IRAN/ Così la strategia per incendiare il Medio oriente passa dalla SIRIA, di F. LandiSIRIA/ L'attacco chimico non c'è mai stato, ma nessuno parla delle carceri jihadiste della Ghouta, di P. Ricci

Inter - Spalletti : "MIranda ce la può fare. Gagliardini out. Col Sassuolo è una semifinale" : Il rischio è lì, bello chiaro. Avere la testa già allo spareggio del 20 contro la Lazio e sottovalutare il Sassuolo, che sarà anche salvo ma non per questo verrà a Milano in gita contro un'Inter ...

Governo - Renzi : "Tocca a loro - ma cosa dIranno a chi farà la fila per il reddito di cittadinanza?" : Tre giorni per il Governo Lega-M5s. Matteo Salvini e Luigi Di Maio trattano, ma per il premier pensano a un nome terzo (in...

Nucleare Iran - Europa unita per proteggere le sue aziende. Merkel : faremo di tutto : Il governo tedesco nella persona di Merkel dichiara di voler salvare l’accordo tout court. Il governo francese nella persona di funzionari non meglio identificati dal Financial Times punta a sfruttare i prossimi tre-sei mesi prima che le nuove sanzioni americane entrino in vigore per creare una zona franca a beneficio delle aziende dell’Unione europea...

Evitiamo di farci male. Putin e Netanyahu distanti sull'Iran - salta la conferenza stampa finale : Benjamin Netanyahu è l'invitato speciale di Vladimir Putin alla parata sulla Piazza Rossa che celebra la vittoria dell'Urss sulla Germania nazista. Un invitato molto interessato non solo alla potenza militare esibita dalla Russia, ma anche - e per certi versi soprattutto - dal ruolo del neo-eletto presidente russo che saluta visibilmente compiaciuto la sfilata di soldati e mezzi militari avveniristici, dal carro armato robot al super ...

Iran - Europa unita per proteggere le sue aziende. Merkel : faremo di tutto : Il governo tedesco nella persona di Merkel dichiara di voler salvare l’accordo tout court. Il governo francese nella persona di funzionari non meglio identificati dal Financial Times punta asfruttare i prossimi tre-sei mesi prima che le nuove sanzioni americane entrino in vigore per creare una zona franca a beneficio delle aziende dell’Unione europea...

Iran nucleare - Europa unita per evitare le sanzioni Usa. Merkel : faremo di tutto. Scholz : proteggere le aziende : L'Europa oltre l'Ue trova una voce sola il giorno dopo l'annuncio di Donald Trump di voler uscire dall'accordo sul nucleare Iraniano firmato dal