iOS 12 | come installarlo già adesso su iPad e iPhone

Già disponibile iOS 12 con beta pubblica : scopriamo come provare subito l’aggiornamento : Fino ad oggi sono state rilasciate due beta di iOS 12, in linea con il normale timing di Apple dopo la presentazione del tanto atteso sistema operativo circa tre settimane fa. come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi con un approfondimento sul tema, al momento non mancano i problemi con il pacchetto software, ma le beta sono concepite proprio per questo motivo. Insomma, si sta lavorando affinché a settembre questo importantissimo upgrade ...

WhatsApp - come trasferire chat da Android a iOS : come si può intuire dal nome si tratta di un'app pensata appositamente per trasferire chat di WhatsApp tra i due sistemi operativi più famosi del mondo mobile. WazzapMigrator ha un costo di 4,99 ...

Microsoft News annunciato ufficialmente su Windows 10 - iOS e Android : come funziona : ... così come segnalate da Microsoft: Nuove funzionalità di personalizzazione, tra cui la possibilità di selezionare gli interessi da seguire nel feed di notizie - come Notizie dal Mondo, Sport, Finanza ...

Come collegare il proprio Smartphone Android o iOS alla TV : Lo Smartphone è sicuramente il dispositivo che utilizzi di più durante la giornata, ma non è l’ideale per vedere film in streaming o per gustarti l’ultima puntata del tuo show preferito. In questi casi la TV in salotto è imbattibile, con tutti i suoi 40-50 pollici! Ma Come fare per collegare lo Smartphone alla TV? […] Come collegare il proprio Smartphone Android o iOS alla TV

EndometriOSi : che cos’è e come si affronta : L’Endometriosi è una condizione patologica che colpisce il 10-20% delle donne in età fertile, caratterizzata dalla presenza del tessuto che normalmente riveste la cavità uterina (l’endometrio) in altre sedi, quali ad esempio l’ovaio, le tube, il peritoneo, la vagina e più raramente aree più distanti. Quando l’area interessata si trova all’interno delle pareti muscolari dell’utero si parla di adenomiosi. Indipendentemente dalla sede in cui si è ...

iOS 12 ti salva la vita : come funzionerà localizzazione automatica per chiamate SOS : Tra le nuove funzioni di iOS 12, dobbiamo approfondirne una che non è stata affatto menzionata durante la presentazione del firmware ne corso del keynote di apertura della conferenza WWDC 2018. Si tratta della feature che consente la localizzazione immediata dell'iPhone che effettua una chiamata di emergenza. Si tratta dunque di un plus fondamentale in situazioni critiche come quelle di un post incidente o malore improvviso. come riporta pure ...

MotoGp – DoviziOSo copia Lorenzo al Montmelò - Andrea ‘ruba’ i trucchetti di Jorge : “quando vedi come fa certe curve…” : Andrea Dovizioso parla dopo le qualifiche sul circuito di Montmelò, il pilota italiano esprime la sua soddisfazione a riguardo Jorge Lorenzo segna la sua 40esima pole position in MotoGp, la sua prima con la Ducati, sul circuito di Montmelò. In occasione del settimo appuntamento del Motomondiale è proprio il maiorchino a piazzarsi sulla prima casella in griglia di partenza del Gp di Catalunya, dopo la vittoria del Mugello. Seguono al pilota del ...

Come collegare il proprio Smartphone Android o iOS alla TV : Lo Smartphone è sicuramente il dispositivo che utilizzi di più durante la giornata, ma non è l’ideale per vedere film in streaming o per gustarti l’ultima puntata del tuo show preferito. In questi casi la TV in salotto è imbattibile, con tutti i suoi 40-50 pollici! Ma Come fare per collegare lo Smartphone alla TV? […] Come collegare il proprio Smartphone Android o iOS alla TV

Come seguire e vedere i mondiali 2018 su iOS e Android - : Partite in diretta Quest'anno sarà Mediaset a trasmettere tutte le partite della Coppa del Mondo 2018. Per l'occasione la società ha creato una speciale applicazione, chiamata Mediaset mondiali FIFA ...

Marc Marquez - GP Catalogna 2018 : “Voglio ripartire dopo il Mugello. CuriOSo di avere Lorenzo come compagno. Futuro in F1? Difficile” : Marc Marquez è reduce dalla caduta del Mugello che ha costretto il campione del mondo in carica al secondo pesante “zero” della sua stagione, ma sbarca nel circuito di casa in occasione del Gran Premio di Catalogna della MotoGP 2018 per voltare subito pagina. “Quello del Gran Premio d’Italia è stato un fine settimana davvero complicato – spiega lo spagnolo nel corso della conferenza stampa che ha dato il via al ...

Marc Marquez - GP Catalogna 2018 : “Voglio ripartire dopo il Mugello. CuriOSo di avere Lorenzo come compagno il prossimo anno”. : Marc Marquez è reduce dalla caduta del Mugello che ha costretto il campione del mondo in carica al secondo pesante “zero” della sua stagione, ma sbarca sul circuito di casa in occasione del Gran Premio di Catalogna della MotoGP 2018 per voltare subito pagina. “Quello del Gran Premio d’Italia è stato un fine settimana davvero complicato – spiega lo spagnolo nel corso della conferenza stampa che ha dato il via al ...

Dibba furiOSo : "Come campo sono ca... miei" : "Questa è la prima e ultima volta che rispondo a certe stupidaggini e a certe bugie che si leggono in rete". Alessandro Di Battista furioso nell'ultimo video postato sui social dagli Usa . L'ex ...

Downgrade iOS 12 a iOS 11.4 Ecco come si fa : Il Downgrade da iOS 12 a iOS 11.4 si può fare ma, l'importante, è avere una guida che ti segua passo passo per riportare l'iPhone da iOS 12 a iOS 11.4.

Porto Sant'Elpidio. Spina - FiOSchini - Battilà e l'ipotesi "assessori a progetto" : la Vallati come Di Maio - ecco la squadra di governo a 5 ... : ... smart city, semplificazione amministrativa, trasparenza, innovazione e strategia di sviluppo - sport e tempo libero - coordinamento grandi eventi - commercio 'Preciso che questo è un punto di ...