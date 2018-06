: Di Maio: 'Stato garantisca 30 minuti di Internet gratis a tutti' [news aggiornata alle 10:04] - repubblica : Di Maio: 'Stato garantisca 30 minuti di Internet gratis a tutti' [news aggiornata alle 10:04] - Corriere : Il vicepremier Di Maio: «Mezz’ora di internet gratis al giorno per tutti» - fabiochiusi : Abeltino, Google: da Di Maio 'discorso positivo sul copyright, mi auguro che il ministro proponga una vera politica… -

come diritto inalienabile dei cittadini.dovrebbero avere diritto all'accesso gratuto ogni giorno per almeno mezz'ora. Questa la proposta lanciata dal ministro del Lavoro, Di, intervenuto all'day alla Camera dei deputati. "La connessione aè un diritto primario di ogni cittadino e il governo è al lavoro per garantire a questo diritto a chi non può permettersela.La rete è al centro di questo cambiamento e questo cambiamento non può più aspettare",ha aggiunto il ministro Di.(Di martedì 26 giugno 2018)