Di Maio : “Mezz’ora di Internet gratis al giorno a chi non può permetterselo” : La riforma del copyright rappresenta «un grave pericolo» che arriva «direttamente dall’Ue», si tratta di «due articoli che potrebbero mettere il bavaglio alla rete». Così il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, dicendo no alla cosiddetta “link tax” e aggiungendo: «Ci opporremmo con tutte le nostre forze, a p...

Internet gratis - Di Maio lancia la proposta : «Mezz'ora al giorno per tutti» : Internet è un diritto dei cittadini e per questo sarebbe giusto che tutti avessero diritto all'accesso gratuto ogni giorno per almeno mezz'ora. La proposta è...

Di Maio : "Stato garantisca 30 minuti di Internet gratis a tutti. No a link tax - è una tassa bavaglio" : MILANO - Mezz'ora di connessione ad Internet gratuita per tutti. È l'obiettivo a cui sta lavorando il governo,s econdo qunto annunciato oggi dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di ...

Internet - Di Maio : 30 min gratis a tutti : 12.00 Internet come diritto inalienabile dei cittadini. tutti dovrebbero avere diritto all'accesso gratuto ogni giorno per almeno mezz'ora. Questa la proposta lanciata dal ministro del Lavoro, Di Maio, intervenuto all'Internet day alla Camera dei deputati. "La connessione a Internet è un diritto primario di ogni cittadino e il governo è al lavoro per garantire a questo diritto a chi non può permettersela.La rete è al centro di questo ...

Luigi Di Maio lancia "la mezz'ora gratis di Internet per chi non può permettersela" : "La connessione a internet diventi un diritto primario di ogni cittadino. Siamo al lavoro per tutelare questo diritto. Immagino uno Stato che interviene e fornisce gratuitamente una connessione a internet di almeno mezz'ora al giorno a chi non può ancora permettersela". Lo ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, intervenendo all'internet day e sottolineando che "la rete è al centro ...

Di Maio : "Mezz'ora di Internet gratis per tutti" : Roma, 26 giu. , AdnKronos, - "Immagino uno Stato che garantisca almeno 30 minuti di connessione a internet a chi non può permetterselo. Siamo al lavoro su questo, l'accesso a internet è un diritto ...

Luigi Di Maio propone mezz’ora gratis di Internet al giorno per tutti a spese dello Stato : Intervenendo all'internet day-rapporto Agi Censis alla Camera dei deputati, il ministro Luigi Di Maio ha dichiarato: "Tutelare la libertà di internet è tutelare i diritti dei cittadini. Quello che immagino è uno Stato che, per tutelare questi diritti, interviene e fornisce gratuitamente una connessione a internet di almeno mezz’ora al giorno a chi non può ancora permettersela".Continua a leggere

Di Maio : "Mezz'ora di Internet gratis per tutti" : "Immagino uno Stato che garantisca almeno 30 minuti di connessione a internet a chi non può permetterselo . Siamo al lavoro su questo, l'accesso a internet è un diritto primario di ogni singolo ...

La proposta di Di Maio : «Mezz’ora di Internet gratis al giorno per tutti» Video : «internet deve essere un diritto prioritario per i cittadini e siamo al lavoro per tutelarlo»: così il vicepremier ha motivato la sua proposta

Di Maio : “Mezz’ora di Internet gratis per tutti” : Roma, 26 giu. (AdnKronos) – “Immagino uno Stato che garantisca almeno 30 minuti di connessione a internet a chi non può permetterselo. Siamo al lavoro su questo, l’accesso a internet è un diritto primario di ogni singolo cittadino”. E’ quanto dice il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico , nel suo discorso all’internet Day 2018 in corso alla Camera.DIRETTIVA UE – In merito alla direttiva sul ...

Di Maio : “Mezz’ora di Internet gratis per tutti” : Roma, 26 giu. (AdnKronos) – “Immagino uno Stato che garantisca almeno 30 minuti di connessione a internet a chi non può permetterselo. Siamo al lavoro su questo, l’accesso a internet è un diritto primario di ogni singolo cittadino”. E’ quanto dice il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico , nel suo discorso all’internet Day 2018 in corso alla Camera.DIRETTIVA UE – In merito alla direttiva sul ...

Di Maio : mezz'ora di Internet gratis al giorno per tutti. No a riforma Ue su copyright - è bavaglio al web : 'No alla riforma del copyright , è un bavaglio alla Rete'. A dirlo è Luigi Di Maio secondo il quale l a riforma del copyright rappresenta 'un grave pericolo' che arriva 'direttamente dall'Ue'. Il ...

Internet - Di Maio : connessione gratis a chi non può averla : Roma, 26 giu. , askanews, Il governo è al lavoro per arrivare ad un 'referendum propositivo senza quorum, attraverso la Rete. Una cosa che deve diventare la normalità'. Lo ha detto il ministro del ...

Di Maio - "Mezz'ora di Internet gratis a tutti"/ "Rete corre grave pericolo con la riforma del copyright" : Di Maio, "Mezz'ora di internet gratis a tutti": le parole del ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico sulla rete, "corre grave pericolo con la riforma del copyright"(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 11:02:00 GMT)