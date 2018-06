Internet e gli italiani | per l' 80% l' innovazione è positiva

Internet - Di Maio : no a direttiva bavaglio Ue su copyright : Roma, 26 giu. , askanews, 'Il governo italiano non può accettare passivamente la direttiva Ue sul copyright' e 'faremo tutto quello che è in nostro potere per contrastarla'. Lo ha detto il ministro ...

Maturità - l’Algeria spegne Internet a tutti per non far copiare gli studenti : Nuove frontiere delle misure di sicurezza nazionali: mettere offline tutto il Paese per due ore, onde evitare che gli studenti imbroglino agli esami. Questo è stato il provvedimento attuato dall’Algeria nei confronti delle sessioni di quest’anno delle scuole superiori. D’altro canto, dice il Guardian, le misure adottate lo scorso anno dall’Algeria per evitare le falsificazioni selvagge, cioè la sola chiusura dei social ...

L'Algeria spegne Internet per gli esami di stato. Ma quanto costa farlo? : Il costo per l'economia spegnere parzialmente o completamente Internet è diventato un modo per i governi di mettere a tacere anche le voci critiche del Paese, ma il costo da pagare è alto anche in ...

Algeria - blocco nazionale di Internet durante gli esami di maturità - : La misura imposta su tutto il territorio mira a prevenire le fughe di dati dal ministero e la pubblicazione dei risultati in rete. L'obiettivo del governo è quello di non ripetere il caso del 2016

Bonus sociale Internet e telefono : 50% di sconto e 30 minuti gratis per le famiglie povere : In Italia attualmente secondo i dati Istat tante famiglie vivono una situazione di disagio economico. Riconoscendo l'aggravarsi negli ultimi anni dei dati preoccupanti relativi all'incidenza della povertà nel nostro paese il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha deciso di ampliare il numero delle famiglie aventi diritto alle agevolazioni internet e telefonia. Con un comunicato stampa del 14 giugno AGCOM annuncia ...

L’Algeria ha spento Internet in tutto il paese per evitare che gli studenti copiassero agli esami : Per circa due ore, mercoledì, in tutta l’Algeria è stata spenta internet per evitare che gli studenti dell’ultimo anno di scuole superiori copiassero nella prima prova degli esami di fine anno. Altri black out simili sono previsti fino a lunedì, The post L’Algeria ha spento internet in tutto il paese per evitare che gli studenti copiassero agli esami appeared first on Il Post.

Tasse sugli acquisti Internet? In Francia si - mentre l’Europa si prepara a imporre filtri Internet : In Francia sta per essere approvata una legge per tassare gli ordini effettuati via Internet, mentre il parlamento europeo è chiamato a votare su una proposta di legge che potrebbe cambiare il volto di Internet. L'articolo Tasse sugli acquisti Internet? In Francia si, mentre l’Europa si prepara a imporre filtri Internet proviene da TuttoAndroid.

Estinzioni online : come funziona il mercato degli animali rari su Internet Video : Oggettistica d'avorio, pellicce di leopardo, souvenir composti da tartarughe marine o pelle d'orso. Il mercato online che smercia la fauna protetta è in piena espansione, secondo un'indagine dell'International Found for Animal Welfare IFAW.Un mercato senza scrupoli, che fonda le sue radici nell'indifferenza degli acquirenti. rarita' illecite Gli esperti dell'organizzazione, che hanno trascorso intere settimane, lo scorso anno, a combattere ...

Foreign fighters : come si finanziano con i money transfer e gli Internet point : Nel 2017 sono stati inviati attraverso le agenzie oltre 600 miliardi di dollari. In Italia gli investigatori monitorano i 1500 agenzie

