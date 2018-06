Internet | Di Maio | connessione gratis a chi non può averla

Di Maio : mezz'ora di Internet gratis al giorno per tutti. No a riforma Ue su copyright - è bavaglio al web : 'No alla riforma del copyright , è un bavaglio alla Rete'. A dirlo è Luigi Di Maio secondo il quale l a riforma del copyright rappresenta 'un grave pericolo' che arriva 'direttamente dall'Ue'. Il ...

Di Maio - "Mezz'ora di Internet gratis a tutti"/ "Rete corre grave pericolo con la riforma del copyright" : Di Maio, "Mezz'ora di internet gratis a tutti": le parole del ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico sulla rete, "corre grave pericolo con la riforma del copyright"(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 11:02:00 GMT)

Di Maio : "Stato garantisca 30 minuti di Internet gratis a tutti" : MILANO - Mezz'ora di connessione ad Internet gratuita per tutti. È l'obiettivo a cui sta lavorando il governo,s econdo qunto annunciato oggi dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di ...

Di Maio : "Mezzora di Internet gratis a tutti" : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, intervenendo all"internet day alla Camera dei deputati ha sottolineato che "la connessione a internet è un diritto primario di ogni cittadino e il governo è al lavoro per garantire a questo diritto. La rete è al centro di questo cambiamento e questo cambiamento non può più aspettare". Ha anche ipotizzato "almeno mezz"ora" di connessione gratuita alla Rete al giorno, come incentivo ...

Di Maio : mezz'ora di Internet gratis al giorno per tutti : Internet è un diritto inalienabile dei cittadini e per questo sarebbe giusto che tutti avessero diritto all'accesso gratuto ogni giorno per almeno mezz'ora.E' la proposta lanciata dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, intervenuto all'Internet day-rapporto Agi Censis, alla Camera dei deputati. "La connessione a Internet è un diritto primario di ogni ...

Internet - Di Maio : no a direttiva bavaglio Ue su copyright : Roma, 26 giu. , askanews, 'Il governo italiano non può accettare passivamente la direttiva Ue sul copyright' e 'faremo tutto quello che è in nostro potere per contrastarla'. Lo ha detto il ministro ...

Di Maio : Internet è un diritto inalienabile dei cittadini : Internet è un diritto inalienabile dei cittadini. Ne è convinto il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, intervenuto all'Internet day-rapporto Agi Censis, alla Camera dei deputati. "Dopo anni di battaglie, c'è un consenso unanime nell'affermare che lo sviluppo di Internet sia una cosa scontata, un diritto inalienabile dei cittadini" ha ...

Sfide e opportunità nella società connessa. All'InternetDay 2018 ospiti Luigi Di Maio - Roberto Fico e Giulia Bongiorno : Lavoro e ripresa economica, innovazione e sharing economy, informazione e disinformazione, privacy e cybersecurity, rete e intelligenza artificiale, scuola e PA: l'#Internetday 2018 racconta Sfide, opportunità e pericoli di una società sempre più connessa.Per affrontarli Agi – Agenzia Italia riunisce martedì 26 giugno, dalle ore 8.30 alle 13 nella Sala della Regina della Camera dei Deputati, i principali ...