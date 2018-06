Internet Day | Inguscio CNR | “Il livello della ricerca pubblica italiana è in buona

meteoweb.eu

: Internet Day: la Rete si usa per messaggi (73%), email (65%), social (61%), ricerche (54%); e non ci si fida… - Primaonline : Internet Day: la Rete si usa per messaggi (73%), email (65%), social (61%), ricerche (54%); e non ci si fida… - Agenzia_Ansa : Il 61% italiani usa lo smartphone o il tablet a letto. Secondo il rapporto di Agi-Censis presentato in occasione de… - M3scalina : RT @foisluca84: Oggi è l'Internet Day. Ma chi usa Explorer lo festeggerà il 3 settembre. #InternetDay -

(Di martedì 26 giugno 2018) “Ilè insalute, tra i primi posti nell’Unione Europea e amondiale“: il dato emerge anche “dai recenti risultati nell’assegnazione dei fondi europei alla, dove le nostretrici etori si classificano sempre tra i primi posti, nonostante i gap strutturali in termini di percentuale di laureati etori e di investimenti per la, e ne parleremo prossimamente a settembre all’evento organizzato dal CNR sullo statoe dell’innovazione in Italia. La scienza è sempre inclusiva ed è un bene di tutti che va protetto e coltivato,” ha dichiarato Massimo, presidente del Cnr, in occasione dell’Day di Agi. L'articoloDay,(CNR): “Ilè insalute” ...