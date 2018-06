Inter | ufficiale l’arrivo di Nainggolan | contratto sino al 2022

NAINGGOLAN ALL'Inter : È UFFICIALE/ Calciomercato - accordo con la Roma : contratto fino al 2022! : NAINGGOLAN ALL'INTER, è UFFICIALE: Calciomercato, accordo raggiunto con la Roma, il Ninja ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022 con il club meneghino(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 12:01:00 GMT)

Ufficiale - Luca Danovaro è il nuovo chief marketing officer dell’Inter : La società nerazzurra ha ufficializzato la nomina del nuovo responsabile della direzione marketing del club. L'articolo Ufficiale, Luca Danovaro è il nuovo chief marketing officer dell’Inter è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Nainggolan all'Inter/ Oggi a Milano - domani le visite mediche : l'addio ufficiale alla Roma è vicino : Nainggolan all'Inter: Oggi a Milano, domani le visite mediche. l'addio ufficiale alla Roma è vicino. Le ultime notizie sul centrocampista belga, pronto a firmare per il club nerazzurro(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 14:42:00 GMT)

Roma - ufficiale Kluivert. Nainggolan con il cuore all'Inter : Kluivert:"Sono molto felice. Sono in un club incredibile, che mi piace molto. Non vedo l'ora di iniziare"

Milan - il clamoroso comunicato ufficiale della famiglia americana Ricketts : 'Interessati all'acquisto' : Addio cinesi, al Milan arrivano gli americani? Dopo la grande paura, arriva la grande speranza con un nome preciso: famiglia Ricketts . Nel tardo pomeriggio arriva il comunicato ufficiale, a poche ore ...

Sampdoria - Sabatini ufficiale : responsabile area tecnica/ Ultime notizie : ex Roma e Inter sostituisce Pradè : Walter Sabatini è stato annunciato dalla Sampdoria come responsabile dell'area tecnica: affiancherà Carlo Osti. Il dirigente torna in sella dopo le dimissioni di marzo dal gruppo Suning(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 14:54:00 GMT)

Inter - ufficiale la data del ritiro : dal 9 luglio squadra ad Appiano Gentile : La formazione nerazzurra si ritroverà a partire dal 9 luglio: quest’anno il ritiro si svolgerà Interamente nel centro di allenamento ad Appiano Gentile. L'articolo Inter, ufficiale la data del ritiro: dal 9 luglio squadra ad Appiano Gentile è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ralph Spacca Internet : in attesa del trailer ecco il poster ufficiale : "Questa volta Ralph 'spaccherà' il mondo del Web… come solo lui sa fare". Diretto da Rich Moore e Phil Johnson e prodotto da Clark Spencer, il film è ambientato sei anni dopo i fatti del primo , ...

Calciomercato Inter - ecco la decisione ufficiale su Cancelo : L’Inter dopo aver conquistato la qualificazione in Champions League si candida ad essere protagonista del prossimo Calciomercato, nelle ultime ore importanti novità. Il club nerazzurro ha deciso di rinunciare a Joao Cancelo non pagando la cifra di 35 milioni entro la giornata di ieri. --L’esterno portoghese torna dunque al Valencia, che potrà adesso mettere all’asta il proprio gioiello ad un prezzo maggiorato vista l’ottima stagione in ...

Valencia - ufficiale il riscatto di Kondogbia. All'Inter 25 milioni : MILANO - L' Inter incassa 25 milioni dalla cessione di Geoffrey Kondogbia al Valencia . La società spagnola ha ufficializzato infatti il riscatto del centrocampista francese dal club nerazzurro, con ...

Vissel Kobe - UFFICIALE : arriva Iniesta. “Progetto molto Interessante” : Vissel Kobe- Ora è UFFICIALE. Andres Iniesta ripartirà dal campionato giapponese e dal Vissel Kobe. Il giocatore si è così presentato ai suoi nuovi tifosi: “Ho avuto molte offerte ma sono stato convinto dal progetto, che ho trovato molto interessante”. “NON VEDO L’ORA DI INIZIARE” Iniesta ha così aggiunto: “Il Giappone è un grande paese, […] L'articolo Vissel Kobe, UFFICIALE: arriva Iniesta. ...