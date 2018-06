Inter | Nainggolan non esclude Rafinha | Pedullà | ' Pista sempre calda'

NAINGGOLAN ALL'Inter/ Video - visite mediche concluse : il saluto ai tifosi sciarpa al collo : NAINGGOLAN ALL'INTER: oggi a Milano, domani le visite mediche. L'addio ufficiale alla Roma è vicino. Le ultime notizie sul centrocampista belga, pronto a firmare per il club nerazzurro(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 23:29:00 GMT)

Inter - Nainggolan firma fino al 2022 'Sono contento'. Spalletti 'Ora grandi risultati' : MILANO - 'Sono contento', queste le prime parole di Radja Nainggolan dopo la firma sul contratto che lo legherà all'Inter fino al 2022. Domani è attesa l'ufficialità dell'operazione. L'alieno come lo ...

Nainggolan passa all'Inter - accolto a Milano dai suoi nuovi tifosi : Quella di ieri è stata per Nainggolan una giornata densa di emozioni contrastanti. Infatti, dopo le dichiarazioni discutibili rilasciate nei giorni scorsi, soprattutto sul fatto che sarebbe stata la Roma a cederlo e non lui a voler andare via, ora è davvero ufficiale il suo passaggio all'Inter e, al suo arrivo a Milano, i tifosi nerazzurri gli hanno riservato una entusiastica accoglienza. Il personaggio "fuori dal comune" Radja ...

Nainggolan saluta con sciarpa Inter : ANSA, - ROMA, 25 GIU - Tra l'Inter e Nainggolan e' scoccata la scintilla: il giocatore - dopo le visite mediche - e' andato nella sede nerazzurra per firmare il contratto che lo leghera' alla societa' ...

La vita spericolata di Radja Nainggolan - il nuovo ninja dell'Inter : Il colpo dell'estate ha un nome e un cognome: Radja Nainggolan . L'ormai ex centrocampista della Roma si prepara a indossare la maglia dell' Inter , dove reincontrerà Luciano Spalletti, l'allenatore ...

Inter - terminate le visite mediche di Nainggolan : adesso la firma sul contratto [GALLERY] : Sono terminate le visite mediche di Nainggolan con l’Inter, il centrocampista belga le ha svolte in due parti prima all’Humanitas di Rozzano e poi al CONI Sono terminate le visite mediche di Nainggolan con l’Inter, il centrocampista belga ha svolto una prima parte all’Humanitas di Rozzano per poi spostarsi al centro CONI per la seconda sessione di test. Ultimati con esiti soddisfacenti, l’ex Roma adesso si ...

Nainggolan arriva al Coni : tifosi dell’Inter in festa [FOTO] : 1/7 LaPresse/Vince Paolo Gerace ...

Con Nainggolan l'Inter è da scudetto? : Con un Nainggolan in più nel motore l'Inter è da scudetto? Molti tifosi nerazzurri ne sono più che convinti, ma anche tanti altri commentatori "neutrali" lo pensano. Il mercato portato avanti fino...

Inter - arrivato Nainggolan. Cancelo a un passo dalla Juve : Ecco le sue parole a Sky Sport: 'Nainggolan è la turbina che ci mancava, la vampata. Il fatto che quando sia stato messo sul mercato abbia scelto noi mi fa molto piacere, ha tutto per battersi contro ...

Inter - ecco Nainggolan : al via le visite mediche : MILANO - Giornata di visite mediche per il nuovo acquisto dell'Inter Radja Nainggolan. L'ormai ex giocatore della Roma, sbarcato ieri sera a Milano e accolto da un bagno di folla, si sta sottoponendo ...

Inter - Nainggolan : in corso le visite mediche. Roma : visite mediche anche per Santon e Zaniolo : Inter, Nainggolan- Nainggolan è arrivato a Milano tra l’ovazione generale dei tifosi nerazzurri, al coro: “Chi non salta bianconero è” e anche: “Che c’è frega de Emre Can non c’avemo Nainggolan”. Sono attualmente in corso le visite mediche di rito. Al termine delle visite, il giocatore metterà nero su bianco il suo trasferimento in nerazzurro […] L'articolo Inter, Nainggolan: in corso le visite ...

Inter - per Nainggolan visite mediche poi contratto : Radja Nainggolan è arrivato alle 9.10 alla Clinica Humanitas, a Rozzano, per iniziare la prima parte di visite mediche, che proseguiranno poi al Coni. Il nuovo acquisto dell'Inter, accolto ieri con ...

Inter - Spalletti : “Nainggolan turbina che mancava” : “Nainggolan è un ninja, non un samurai. È la turbina che mancava al nostro motore, ti dà la vampata. Il fatto che abbia scelto assolutamente l’Inter per noi è importante. Sappiamo che vuol far bene, ha carattere e può battersi con chiunque”. L’allenatore dell’Inter Luciano Spalletti commenta il trasferimento in nerazzurro di Nainggolan, arrivato questa sera a Milano. “Nella sua scelta – aggiunge ...

Calciomercato Inter - Radja Nainggolan : visite mediche e firma. Tutte le news : Che ha ricevuto anche il benvenuto di Luciano Spalletti che ha parlato così ai microfoni di Sky Sport : "Nainggolan è la turbina che mancava al nostro motore, è quello che ti dà la vampata. Il fatto ...