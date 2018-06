Inter | Nainggolan | ' carico per la nuova avventura Importante è sentire la fiducia'

Roma - ufficializzati Zaniolo e Santon. Nainggolan all'Inter fino al 2022 : La Roma comunica di aver trovato l'accordo con l'Inter per l'acquisto di David Santon, a fronte di un corrispettivo fisso di 9,5 milioni di euro. Con il difensore è stato sottoscritto un contratto ...

Inter - UFFICIALE Nainggolan. Intanto Rafinha : “Pensavo di rimanere - ma…” : Rafinha- L’Inter ha ufficializzato l’arrivo di Radja Nainggolan. Il centrocampista belga arriva in nerazzurro per 24 milioni di euro più Santon e Zaniolo. Intanto, Rafinha si sfoga. Delusione e rammarico per il momentaneo mancato riscatto da parte dell’Inter. “PENSAVO DI RIMARE” Ecco le parole del centrocampista nerazzurro riportate da “SportMediaset”: “Quella all’Inter è stata ...

A.S. Roma cede Radja Nainggolan all'Inter : Teleborsa, - E' ufficiale: A.S.Roma ha ceduto a titolo definitivo, alla F.C. Internazionale, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Radja Nainggolan , a fronte di un corrispettivo fisso di ...

