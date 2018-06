Inter | la Cina tenta Brozovic | in arrivo un' offerta 50 milioni di euro

Il Partito comunista cinese e i fedeli commentano l'Intervista di papa Francesco sui dialoghi con la Cina : Cosa c'è da dire? Non sappiamo, che peccato! Oggi, i cristiani stanno diminuendo in Occidente, gli asiatici pensano soltanto a guadagnare, il mondo cerca solo il denaro, allora chi sosterrà le virtù ...

Dembélé tra Cina e Inter. Napoli - Ancelotti per la porta vuole Areola o Sirigu : Radja Nainggolan , prossimo rinforzo dell'Inter, potrebbe riabbracciare a Milano un suo connazionale: Mousa Dembélé del Tottenham. Nel suo nuovo centrocampo, Luciano Spalletti vorrebbe infatti anche ...

Inter - è fatta per Nainggolan. E Dembélé si avvicina : Radja Nainggolan è dell'Inter e chiama l'altro belga Mousa Dembélé: i nerazzurri non fanno nemmeno in tempo ad accogliere il quarto acquisto che hanno già la strada spianata al quinto. Ieri Roma e ...

Inter - si avvicina Malcom : il Bordeaux abbassa le pretese : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport Inter, Karamoh: «Juventus di m...» Zanetti: «Icardi resta» Notizie Inter

Dembele all'Inter/ La proposta "cinese" di Suning piace al belga : si avvicina ai nerazzurri? : Dembele all'Inter, la proposta "cinese" di Suning piace al belga: si avvicina ai nerazzurri? Le mosse per arrivare al centrocampista del Tottenham, seguito in Cina(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 10:59:00 GMT)

Cina - nuovo test per il missile balistico Intercontinentale DF-41 : Il test rappresenta un cambiamento nella politica nucleare strategica di Pechino e ha confermato i progressi nella tecnologia spaziale ed il rapido progresso del sistema missilistico deterrente ...

Pronostico Cina Taipei vs Kenya - Intercontinental Cup 8-6-2018 e Analisi : Intercontinental Cup, Analisi e Pronostico di Cina Taipei-Kenya, venerdì 8 giugno 2018. Gara da dentro o fuori per Migne senza tanti elementi chiave. Cina Taipei–Kenya, venerdì 8 giugno. Il Kenya, dopo la sconfitta subita all’esordio dai padroni di casa dell’India, deve battere Taipei se vorrà accedere alla finale della Intercontinental Cup 2018. Il Taipei, invece, nel primo match è stato sconfitto per 0-1 dalla Nuova ...

L'Inter mette la freccia a destra : Malcom. E Rafinha si - ri - avvicina a Spalletti : Ausilio a cena per strappare l'ala destra al Bordeaux. Possibile un altro prestito per il trequartista

Giornata di scambio Internazionale sui Beni culturali immateriali della Cina : Sabato 2 giugno, nella città della scienza dei Beni culturali immateriali del Lago Daoxiang,a Beijing, è stata organizzata una Giornata per promuovere e far fare esperienza diretta dei Beni culturali immateriali della Cina agli ...

Brozovic : 'L'Inter vicina alla Juve - con due rinforzi azzeriamo il gap' : MILANO - 'Basta con il dominio-Juventus. Due o tre rinforzi e ci siamo'. Se Luciano Spalletti ha preferito trincerarsi sull'argomento, derubricando la parola scudetto alla voce 'sogni quasi ...

Soros : "Preoccupato per la vicinanza Salvini-Putin". Il ministro dell'Interno risponde : Botta e risposta a distanza tra Matteo Salvini e il miliardario statunitense George Soros, ospite oggi di un dibattito sul futuro dell'Unione Europea al Festival dell’Economia di Trento. Il finanziere, noto per le sue posizioni liberali e importante finanziatore di gruppi e Ong che si occupano dei diritti umani in tutto il Mondo, si è detto molto preoccupato dalla vicinanza che secondo lui ci sarebbe tra Matteo Salvini e il Presidente della ...

Cina accusa USA di ingerenza in affari Interni - : ... ha dichiarato il vice-presidente dell'Accademia delle scienza militari dell'esercito cinese He Lei, commentando le dichiarazioni del capo del Pentagono James Mattis. In precedenza, Mattis ha ...

GRANDE TENNIS A L'AQUILA : SOLD OUT PRIMA SERATA AL CIRCOLO - CON TAPPA AVVICINAMENTO AGLI InterNAZIONALI : ... cene, aperitivi, musica dal vivo, spettacoli e divertimento per tutti. 'C'è GRANDE attesa per l'evento più importante mai organizzato al CIRCOLO TENNIS della nostra città, ci aspettiamo grandi ...

Da tempo aveva dolori lancinanti - il chirurgo Interviene - ma in sala operatoria è lo sfacelo : Da anni aveva dolori lancinanti all’addome. La causa era chiara, tempo prima aveva subito un intervento per risolvere dei disturbi intestinali e le era stata innestata una rete vaginale, questa operazione però le aveva creato non pochi problemi. Nessun medico trovava una soluzione, fino a quando uno specialista le ha consigliato una soluzione che sembrava essere risolutiva. Ma per Lucinda Methuen-Campbell, una donna britannica di 58 ...