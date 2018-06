ilfattoquotidiano

: Insegnanti aggrediti: se famiglia e scuola non sono alleate, a farne le spese è il minore - Cascavel47 : Insegnanti aggrediti: se famiglia e scuola non sono alleate, a farne le spese è il minore - TutteLeNotizie : Insegnanti aggrediti: se famiglia e scuola non sono alleate, a farne le spese è il minore - Pegasofree777 : @yarifor_se @comeDonQuixote Esodati, pensionati con la minima che non arrivano a metà mese, imprenditori suicidi co… -

(Di martedì 26 giugno 2018) di Anna Maria Giannini * Il mestiere dell’insegnante è divenuto oggi un mestiere ad alto rischio? Sembrerebbe proprio di sì, a giudicare da alcuni recenti casi di cronaca. Sorgono alcune domande: quale ruolo hanno assunto i genitori in queste situazioni? Come mai hanno valutato come appropriato un comportamento di aggressione fisica agli? Quale tipologia di modello comportamentale hanno offerto ai loro figli? Una prima considerazione riguarda il tema della perdita di controllo: nulla osta al confronto con i docenti (magari non al cospetto dei figli stessi, che potrebbero interpretare come rinforzo delle loro posizioni l’intervento dei genitori e ricavarne il messaggio di essere sostenuti contro l’insegnante) per comprendere lo stile educativo, le decisioni, le valutazioni, le metodologie; quello che sorprende è che si arrivi ad aggredire per un esprimere il proprio dissenso. ...