Influenza - quest'anno si è vaccinato il 15 - 3% della popolazione - : Dati in aumento, ma ben al di sotto della percentuale del 75% prevista per i soggetti più a rischio. Sardegna al primo posto per copertura vaccinale, fanalino di coda la provincia autonoma di Bolzano

Influenza : quest’anno si è vaccinato il 15 - 6% della popolazione : Nella stagione 2017-2018 si è vaccinato contro l‘Influenza il 15,6% della popolazione generale, in leggero aumento rispetto all’anno precedente (15,1%), ma ben sotto l’obiettivo minimo del 75%, e ottimale del 95%, previsto per gli anziani e le fasce di popolazione a rischio, come malati cronici, donne incinte e personale sanitario. E’ quanto emerge dai dati dell’Istituto superiore di sanità (Iss) pubblicati sul sito ...