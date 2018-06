Incidente ferroviario | treno carico di bambini deraglia | vagoni capovolti

Incidente ferroviario in Austria - diversi i feriti : Incidente ferroviario in Austria, stamane all'alba, nei pressi di Voellerndorf, nella zona di Gerersdorf. Un treno è deragliato e due vagoni si sono capovolti . All'interno diversi passeggeri sono ...

Incidente ferroviario in Austria : diversi feriti : Incidente ferroviario in Austria: un treno è deragliato e due vagoni si sono capovolti. diversi passeggeri sono rimasti feriti. Nel convoglio erano presenti anche molti studenti. L’Incidente è avvenuto nei pressi di Voellerndorf, nella zona di Gerersdorf. I soccorritori sono sul posto. L'articolo Incidente ferroviario in Austria: diversi feriti sembra essere il primo su Meteo Web.

TV - Rai3 : le inchieste di “Report” - dall’Incidente ferroviario di Pioltello all’identità di Venezia : Nuovo appuntamento con Report, in onda lunedì 11 giugno alle 21.15 su Rai3. Si parte con: “Buon viaggio”di Giovanna Boursier e la collaborazione di Ilaria Proietti e Greta Orsi. Il 25 gennaio il treno regionale partito alle 5.32 da Cremona e diretto a Milano deraglia appena passata la stazione di Pioltello, con 350 pendolari a bordo. Muoiono tre donne e i feriti sono circa 50. Nel punto dove comincia il deragliamento, 800 metri prima ...

Piacenza - autoscatto macabro di un Incidente ferroviario : fino a dove si può arrivare con i selfie : Il 26 maggio 2018 una donna di origini Canadesi, uscendo dal lato sbagliato di un treno Frecciabianca, partito da Bari e diretto a Milano, fermo alla stazione Piacenza, è caduta sulla massicciata che fa da base alle rotaie ed è finita con una gamba sotto al treno, la donna è sopravvissuta all’incidente, perdendo purtroppo l’arto finito sotto la macchina. Quello che desta sensazione in questa tragedia, però non è tanto la dinamica o ...

CALUSO - Incidente ferroviario : TRENO CONTRO TIR/ Migliorano condizioni capotreno ferita - prognosi di 4 mesi : CALUSO, sCONTRO TRENO-tir: ecco il video, cos'è successo? Macchinista morto a pochi mesi dalla pensione. Destino beffardo per Roberto Madau, il 61enne morto mercoledì sera(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 18:54:00 GMT)

Incidente ferroviario - treno contro tir a Caluso : ecco i VIDEO del momento del violento impatto : 1/74 Ivan Benedetto/LaPresse ...

Il video dell’Incidente ferroviario tra Torino e Ivrea : Lo ha trasmesso TgCom e mostra il momento del violentissimo scontro che ha ucciso 2 persone e ne ha ferite 23 The post Il video dell’incidente ferroviario tra Torino e Ivrea appeared first on Il Post.

Caluso - Incidente ferroviario : le immagini del disastro dall'alto - : Le riprese dall'elicottero dei Vigili del fuoco mostrano i convogli deragliati e i resti del tir travolto dal regionale ieri sera in provincia di Torino. Due i morti , 23 i feriti di cui una in gravi ...

Incidente ferroviario sulla Torino – Ivrea - il testimone : “Cenavamo - poi abbiamo sentito il boato” : Stava cenando quando, intorno alle 22.40, ha sentito un boato. Paolo Artizzu, 71 anni, abita in una casa vicino alla ferrovia a Caluso (Torino), dove ieri sera un treno si è schiantato contro un tir bloccato sui binari: “Dal botto che c’è stato abbiamo capito che c’è stato qualcosa di grave”. Insieme al figlio Giovanni e al genero Edwin è andato a dare una mano: “abbiamo subito di portare i primi soccorsi e aiutare le persone che erano ...