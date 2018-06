In ritardo dal Papa | Macron come Putin fa aspettare Francesco per 23 minuti

Multe e cartelle del fisco pagate in ritardo : dal 15 maggio costeranno meno : Le cartelle ricevute dall'Agenzia delle entrate costeranno meno : i debiti iscritti a ruolo pagati in ritardo diventano meno cari, con gli interessi di mora che passano dal 3,50% del 2017 al 3,01% del 2018. La nuova misura, in vigore dopo il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sarà operativa dal 15 maggio .Continua a leggere

Bolzano. Atto vandalico su ferrovia - treni in ritardo : Bolzano. Atto vandalico su ferrovia, treni in ritardo – Pesanti disagi ai viaggiatori questa mattina sulla linea ferroviaria tra Bolzano e Trento per un Atto vandalico che ha messo fuori uso un binario. Circa una decina di treni sono stati cancellati per consentire gli accertamenti da parte della Polizia ferroviaria dopo un Atto vandalico. Come comunica Rfi, il traffico ferroviario è stato sospeso Attorno alle ore 3.15 fra Trento e ...