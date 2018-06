In Italia una persona su tre usa Facebook per trovare lavoro

Una startup Italiana è andata a insegnare la sostenibilità ai giapponesi : La start up torinese Enerbrain, nata nel 2015, all’interno dell’Incubatore Imprese Innovative del Politecnico, sbarca con una joint venture in Giappone. E’ l’ultimo capitolo dell’avventura della società torinese, nata per volontà di un gruppi di amici con conoscenze che vanno dalla cibernetica all’ingegneria ambientale, che con un’innovativa tecnologia si propone di ...

Grande Fratello - Aida Nizar : "In Italia c'è bisogno di una Iena come me" : Aida Nizar vuole continuare a lavorare nella tv Italiana. Nei giorni scorsi, infatti, la vulcanica concorrente del Grande Fratello 15, ha condiviso su Instagram il desiderio di entrare nel cast de Le Iene:Sono stata la Iena più coraggiosa della Spagna… e adesso anche in Italia? Potrebbe anche essere! Chi lo sa! Posso dire soltanto a voi cari telespettatori che è certo che c’è bisogno di una Iena in Italia travolgente, solare, coraggiosa, ...

Basket - qualificazioni Mondiali : l’Italia attesa da una sfida delicata - c’è la Croazia : Basket, qualificazioni Mondiali alle prese con la fase di preparazione dell’incontro che la vedrà opposta alla Croazia di Saric A tre giorni dalla sfida alla Croazia, l’Italia continua a ritmo serrato la preparazione per l’ultima partita casalinga del Girone D delle qualificazione ai Mondiali Fiba 2019. La squadra di Meo Sacchetti è impegnata in doppie sedute dall’allenamento al Palatrieste, teatro il 28 giugno della gara ...

Canoa slalom - Coppa del Mondo Liptovsky Mikulas 2018 : l’Italia non si sblocca - solo una finale con Stefanie Horn : Dopo gli Europei, anche la prima tappa di Coppa del Mondo di Canoa slalom non sorride ai colori azzurri: la pattuglia italiana ha raccolto soltanto una finale, con Stefanie Horn nel K1 femminile, artigliata dall’azzurra con il decimo posto in semifinale. Per il resto azzurri tutti fuori tra eliminatorie e semifinali. L’azzurra ha poi chiuso al sesto posto, ma non è mai stata totalmente brillante, avendo arpionato la semifinale ...

Dove andrà il 90% degli Italiani che farà una vacanza : Roma, 25 giu. , askanews, Oltre il 90% dei connazionali andrà in vacanza la prossima estate. L'Italia sarà la destinazione preferita per le vacanze estive , 61%, , e la durata media del viaggio sarà ...

Nations League maschile - l'Italia chiude con una sconfitta contro gli Usa : Si chiude con una sconfitta per 0-3 , 23-25, 17-25, 27-29, contro gli Stati Uniti la prima edizione della Volleyball Nations League per la Nazionale Italiana che questa sera non è riuscita a regalare ...

Alexander Dugin : Grazie all’Italia è iniziata una grande rivoluzione populista che cambierà il mondo» : Alexander Dugin: Grazie all’Italia è iniziata una grande rivoluzione populista che cambierà il mondo» Il filosofo russo Alexander Dugin, amico… L'articolo Alexander Dugin: Grazie all’Italia è iniziata una grande rivoluzione populista che cambierà il mondo» proviene da Essere-Informati.it.

Lega - Fedriga : 'Ai ballottaggi dato clamoroso. Alleanza di centrodestra - ma Forza Italia deve capire una cosa' : 'Un dato clamoroso, che supera aspettative già ottime'. Esulta il leghista Massimiliano Fedriga , neo governatore del Friuli Venezia Giulia . Questa volta ai ballottaggi il trionfo del centrodestra ...

Pallavolo – Nations League : l’Italia chiude con una sconfitta la prima edizione - azzurri sconfitti dagli Usa 0-3 : La Nazionale di Blengini perde con il punteggio di 3-0 l’ultima sfida della Volleyball Nations League al cospetto degli Stati Uniti Si chiude con una sconfitta per 0-3 (23-25, 17-25, 27-29) contro gli Stati Uniti la prima edizione della Volleyball Nations League per la Nazionale Italiana che questa sera non è riuscita a regalare la seconda soddisfazione consecutiva al numeroso pubblico modenese che anche questa sera ha affollato le tribune ...

Ballottaggi delle Comunali - Pd cancellato dall'Italia : trionfo centrodestra - prende le rosse Siena - Pisa e Massa : Centrosinistra e Pd spazzati via dai Ballottaggi delle Comunali : in un colpo solo perdono le roccaforti rosse in Toscana, Siena , Pisa e Massa , finite tutte al centrodestra. Così come Ivrea, sempre ...

Turchia - una donna Italiana fermata dalla polizia nel sud-est del Paese : Turchia, una donna italiana fermata dalla polizia nel sud-est del Paese Turchia, una donna italiana fermata dalla polizia nel sud-est del Paese Continua a leggere L'articolo Turchia, una donna italiana fermata dalla polizia nel sud-est del Paese proviene da NewsGo.

Migranti - Conte : dall'Italia una proposta nuova per superare Dublino : L'obiettivo è 'una puntuale politica di regolazione e gestione dei flussi che sia efficace e sostenibile, che mira a superare completamente il regolamento di Dublino, basato su una logica ...