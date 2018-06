In Italia più di 5 milioni in povertà assoluta Top dal 2005

Istat : 5 milioni di Italiani in povertà assoluta - 1 - 2 sono minori. Record dal 2005 - Sud più colpito : Oltre cinque milioni di persone in Italia vivono in povertà assoluta. È il valore più alto registrato dall'Istat dall'inizio delle serie storiche, nel 2005. I...

Viaggi & Turismo - migliori tour e attività : in Italia l’esperienza più apprezzata al mondo : TripAdvisor®, il sito per la pianificazione e prenotazione dei Viaggi, ha annunciato oggi i vincitori della prima edizione dei premi Travelers’ Choice® Experiences. I premi riconoscono 345 esperienze, tour e attività a livello mondiale, evidenziando le migliori esperienze al mondo in assoluto. Sono state stilate classifiche suddivise per Paese e per categoria che includono crociere, esperienze culturali, gite di un giorno e di più giorni, tour ...

Angeloni - Bce - : «Banche Italiane oggi più solide - ma l'Europa sia più unita» : La risalita dello spread e l'aumento dei dazi sono minacce che pesano anche sugli istituti di credito e sulla loro capacità di sostenere l'economia, spiega il membro del consiglio di vigilanza del Meccanismo di vigilanza unico

Il “fenomeno Zecche” sempre più diffusa In Italia e Centro Europa : Le passeggiate all’aria aperta, in campagna o sui monti sono qualcosa che fa bene a mente e corpo. Quest’anno le abbondanti piogge è la bellissima molteplice infiorescenza ha portato tante specie di animaletti a rincorrersi sui tanti e fiori. Prati e distese coloratissime di montagna, come non si vedeva da anni. Tra i tanti esserini viventi che ci sono, c’è pure una specie niente affatto simpatica, la zecca. Si posiziona ...

Vulcani - rischio eruzioni in Italia : l’INGV ha studiato uno dei fenomeni più pericolosi dell’Etna [GALLERY] : 1/5 Figura 2 - La nube di cenere prodotta dal flusso piroclastico che scende dal ...

Sorpresa dall'Istat : il Pil cresce più piano nelle regioni del Centro Italia : +0,9% il Prodotto interno lordo nel 2017, dimezzato rispetto alla crescita media nel Nord, e inferiore anche al Mezzogiorno, +1,4% -

Il saluto 'Ciao' compie 200 anni : è la parola Italiana più famosa dopo 'pizza' : È stato anche la mascotte ufficiale dei Mondiali di Calcio Italia '90 e un famoso motorino degli anni 60/70/80 ma il Ciao, così come lo intendiamo comunemente, è la forma di saluto informale più usata dagli italiani. Questo congedo amichevole compie la bellezza di 200 anni. La parola, infatti, iniziò a entrare nel gergo scritto e parlato dal 1818 ed oggi è anche un saluto molto conosciuto in campo internazionale. Nel corso degli anni il Ciao è ...

Atletica - Filippo Tortu : l'Italiano più veloce di sempre sui 100 metri : Un'altra promessa italiana dell'Atletica leggera, forse più di una semplice promessa. Il giovanissimo velocista Filippo Tortu, classe 1998, brianzolo di origine sarda, la sera di venerdì 22 giugno al meeting di Madrid è riuscito a correre i 100 metri in meno di 10 secondi (9.99 con vento +0.2) battendo dopo quasi 40 anni il primato stabilito da Pietro Mennea. Grazie a questo eccellente risultato, Filippo Tortu si è guadagnato il titolo di terzo ...

Due classi e zero promossi : a Livorno la scuola più "severa" d'Italia : Su due classi, nessuno è stato promosso. Nessuno dei 24 ragazzi delle due sezioni dell'Istituto Trasporti e Logistica "A. Cappellini" e del professionale "L. Orlando" di Livorno è riuscito a superare l'anno. Sempre al Cappellini, poi, c'è un'altra classe in cui è stato promosso soltanto un alunno, mentre gli altri 16 studenti sono stati bocciati o rimandati a settembre. Il polo livornese, che accomuna tre istituzioni ...

La Spagna soccorre 569 migranti. La Guardia Costiera Italiana alle navi in acque libiche : “Non chiamateci più” : Le autorità spagnole hanno soccorso 569 migranti nel Mediterraneo provenienti dall’Africa che stavano attraversando il Mediterraneo tra le Canarie e l’Andalusia a bordo di 21 imbarcazioni. Intanto la nave Lifeline è ferma ormai da giorni a Sud di Malta con 224 migranti a bordo, una porta container è bloccata al largo di Pozzallo e la Guardia cost...

Schäuble : «Un'Europa senza Italia non è concepibile. Io spauracchio del Sud? Più un capro espiatorio» : La maggior parte delle persone nel mondo, Cina compresa, vorrebbero vivere secondo valori occidentali. E anche questo rende altri nervosi. Perché dovremmo pensare che questo non significhi più nulla? ...

Giochi del Mediterraneo – Nuoto - l’Italia non si ferma più - Erica Ferrarioli conquista un altro oro nei 100 sl : Dopo Simona Quadarella, arriva un altro oro per l’Italia ai Giochi del Mediterrano, Erica Ferraioli vince l’oro nei 100 sl Erica Ferraioli ha vinto la medaglia d’oro nei 100 stile libero di Nuoto ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona. La 32enne romana si è imposta in finale con il tempo di 54”91 davanti alla spagnola Munoz Del Campo (55”28) e alla slovena Neza Klancar (55’40). Quinta l’altra azzurra ...

Lifeline lancia l'allarme : "scorte finite". Guardia Costiera Italiana : "Non chiamateci più" : La Lifeline questa mattina ha lanciato l'allarme con un tweet: "Mv_Lifeline si trova con più di 200 persone a sud di Malta in acque internazionali. Poiché alcune scorte sono finite, oggi dobbiamo fare rifornimento alla nave. Abbiamo bisogno di medicine, coperte, ecc.".Come noto, la Lifeline ha 224 migranti a bordo recuperati a nord della Libia ed è in attesa di sbarcare da 24 ore. L'Italia la considera "fuori legge" e Malta ha rifiutato di ...

Cina blocca rifiuti di plastica dall’estero. E l’Italia non potrà più “esportare” a Pechino la sua carta da macero : Il blocco delle importazioni di rifiuti di plastica non industriali in Cina, in vigore dal 1 gennaio 2018, avrà un impatto globale e influenzerà gli sforzi per ridurre la quantità di rifiuti di plastica che ogni giorno entrano nelle discariche. Una conseguenza che già era stata prevista quando la decisione di Pechino fu resa ufficiale nel 2017. Ma questa volta un gruppo di ricercatori dell’Università della Georgia ne ha calcolato gli effetti in ...