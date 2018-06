In galera per droga Tossicodipendente un carcerato su quattro 

In galera per droga. Tossicodipendente un arrestato su tre : Sfiorano il raddoppio le segnalazioni per consumo di sostanze stupefacenti, quadruplicano i minori sanzionati. In otto casi su dieci per derivati dalla cannabis. Nella nona edizione del Libro bianco sulle droghe, presentato questa mattina a Roma e prodotto di un lavoro collettivo di diverse associazioni tra cui Luca Coscioni, Antigone e Gruppo Abel...

FABRIZIO CORONA a Mattino 5 : “Io e Silvia siamo tornati insieme. Con Belen è finita perché avevo davanti 13 anni di galera” : Ormai FABRIZIO CORONA è un fiume in piena! Lo si vede ovunque, rilascia interviste in tv, come se non ci fosse un domani. Del resto dopo anni di silenzio, in cui a quest’uomo è stata tolta, non solo la libertà ma anche la facoltà di poter dire la sua verità in merito ai fatti che lo hanno coinvolto ora è il momento del riscatto. FABRIZIO CORONA ospite di Mattino Cinque per una lunga intervista con Federica Panicucci CORONA Story, ...

Milan - arrestato capo ultrà per spaccio di droga. In galera steward dell'Inter : Riceveva la droga al "Clan" di Sesto San Giovanni e da lì la smistava nella city. E' finito agli arresti Luca Lucci, 37 anni, uno dei capi più carismatici della Curva Sud Milano e considerato una ...

DeMa : «Debito - pronto alla galera per cancellarlo. Dissesto? Mai» : «Per risolvere la questione del debito che questa città non ha mai contratto sono disposto ad andare in galera, ad assumermi la responsabilità di firmare una delibera che cancella...

Michele Buoniconti condannato in Cassazione a 30 anni di galera per l'uccisione della moglie Elena Ceste : È stata confermata dalla Cassazione la condanna a trenta anni di reclusione per l'ex vigile del fuoco Michele Buoninconti, accusato di aver ucciso la moglie Elena Ceste, di 37 anni, scomparsa dalla casa coniugale di Costigliole d'Asti il 24 gennaio 2014. Il cadavere della donna fu ritrovato alcuni mesi dopo il 18 ottobre 2014 in un canale di scolo nella campagna vicino alla sua casa. La Suprema corte ha rigettato il ricorso della difesa ...

