Imprese | Salvini | piccole e micro aziende vanno supportate

Salvini : “Flat Tax da subito - per Imprese già dal 2018 - e nessun limite all’uso dei contanti” : "Non vengo a vendere promesse, ma a parlare di quanto contenuto nel programma; ridurremo le tasse, non aumenteremo Iva e accise, ma avvieremo già nel 2018 la rivoluzione fiscale impostata sulla flat tax partendo già dal 2018 dai redditi degli imprenditori per poi arrivare alle famiglie. Fosse per me non ci dovrebbe essere nessun limite alla spesa: ognuno è libero di pagare come vuole e quanto vuole", ha dichiarato il ministro dell'Interno Matteo ...