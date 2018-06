Imprese : Di Maio - tariffe energetiche sistema fuori controllo : Roma, 26 giu. (AdnKronos) – “Le bollette energetiche, le tariffe energetiche sono un sistema fuori controllo. Totalmente fuori controlli. Servirà un approfondimento su questa questione”. Ad affermarlo dal palco di Confartigianato è il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio.Sul tema dell’energia e sulle nomine “ci sono importanti appuntamenti” in vista “che riguardano Arera, il ...

Imprese : Di Maio - rimettere in sesto istituti tecnici : Roma, 26 giu. (AdnKronos) – “L’Impresa 4.0 non può funzionare senza l’apporto di strumenti della nostra istruzione che sono fondamentali: quando incontro le Imprese, quelle che hanno i macchinari nuovi, lamentano di non riuscire facilmente a reperire le persone che possano lavorare con quei macchinari”. Proprio per questo “come chiedono loro dobbiamo rimettere in sesto gli istituti tecnici che prima ...

Imprese : Di Maio - delocalizzazioni? o si recuperano soldi o non vai via : Roma, 26 giu. (AdnKronos) – “Nel decreto Dignità ci sarà la norma sulle delocalizzazioni. Dobbiamo stabilire il principio che preveda che ogni forma di aiuto statale – che sono soldi degli italiani e degli imprenditori – che finisce nelle casse di una multinazionale lo si possa recuperare e con gli interessi anche del 200% o da qui non te ne vai”. Ad affermarlo, dal palco di Confartigianato, è il ministro dello ...

Imprese : Di Maio - in Ue direttive fatte su modelli diversi dal nostro : Roma, 26 giu, (AdnKronos) – “Non possiamo più pensare che a livello europeo si facciano regolamenti, direttive e raccomandazioni sui modelli delle Imprese degli altri paesi che non hanno con noi similitudini. Il nostro tessuto produttivo è un unicum. Le nostre aziende piccole hanno fatto il Made in italy e hanno prodotto dell’eccellenze. Non dobbiamo combattere il fatto che le nostre Imprese siano piccole ma vederle come la ...

RIPRESA E POLITICA/ La giravolta di Di Maio utile per le Imprese : Luigi Di Maio ha parlato alla platea di Confcommercio, usando parole che non possono che essere condivisibili su quel che serve alle imprese.

Di Maio : Imprese che delocalizzano vanno fermate : ' Le aziende che delocalizzano vanno fermate '. A dirlo, con un nuovo video su facebook, è il vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio . Ci sono tante crisi aziendali su tutto il territorio. E ...

Di Maio vuole 'lasciare in pace le Imprese'. Da Confcommercio una standing ovation : Si tratta di un altro chiarimento importante, perché in molti hanno sostenuto che il ministro dell'Economia Tria puntasse a lasciar scattare l'incremento dell'imposta per compensare il varo della ...

Di Maio : “Non si bombardino i cittadini di leggi. La ricetta per far decollare le Imprese è lasciarle in pace” : “La ricetta per fare decollare le imprese che creano lavoro, sviluppo, nuove tecnologie nella loro crescita è lasciarle in pace”. Lo dice il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro Luigi Di Maio intervenendo a Confcommercio, facendo una “preghiera al Parlamento: prima di tutto alleggerite un pò le leggi che ci sono perché ce ne sono già troppe”. L'articolo Di Maio: “Non si bombardino i cittadini di leggi. La ...

Di Maio alle Imprese : “Ricetta per crescita è lasciarle in pace. Via lo spesometro - siete onesti fino a prova contraria” : “La ricetta per fare decollare le imprese che creano lavoro, sviluppo, nuove tecnologie nella loro crescita è lasciarle in pace“. Sono le parole scelte da Luigi Di Maio per illustrare all’assemblea di Confcommercio il manifesto del governo Conte per gli imprenditori. “La mia grande preghiera al Parlamento che si avvia a partire con i suoi lavori presumibilmente entro la prossima settimana, è non bombardate i cittadini di ...