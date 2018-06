Imprese | Di Maio | in Ue direttive fatte su modelli diversi dal nostro

RIPRESA E POLITICA/ La giravolta di Di Maio utile per le Imprese : Luigi Di Maio ha parlato alla platea di Confcommercio, usando parole che non possono che essere condivisibili su quel che serve alle imprese.

Imprese - Di Maio : "No a delocalizzazioni" : 14.02 Ci sono tante crisi aziendali su tutto il territorio. E la colpa delle crisi aziendali "non è solo delle aziende. Certo, quelle che delocalizzano vanno fermate. Soprattutto se hai preso fondi dallo Stato.Questo non deve essere permesso, va fermato". Lo ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi di Maio, in un video su facebook. "Ma altre aziende sono in crisi e non ce la fanno perché magari hanno crediti con la Pubblica ...

Di Maio vuole 'lasciare in pace le Imprese'. Da Confcommercio una standing ovation : Si tratta di un altro chiarimento importante, perché in molti hanno sostenuto che il ministro dell'Economia Tria puntasse a lasciar scattare l'incremento dell'imposta per compensare il varo della ...

Di Maio alle Imprese : “Ricetta per crescita è lasciarle in pace. Via lo spesometro - siete onesti fino a prova contraria” : “La ricetta per fare decollare le imprese che creano lavoro, sviluppo, nuove tecnologie nella loro crescita è lasciarle in pace“. Sono le parole scelte da Luigi Di Maio per illustrare all’assemblea di Confcommercio il manifesto del governo Conte per gli imprenditori. “La mia grande preghiera al Parlamento che si avvia a partire con i suoi lavori presumibilmente entro la prossima settimana, è non bombardate i cittadini di ...

