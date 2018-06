Imola per noi

Moto – Ad Imola il miglior risultato della stagione per il Team Renzi : Il Team Renzi centra il miglior risultato della stagione. A Imola Morrentino finisce quarto in Gara 2. Il podio sfuma all’ultima staccata ma c’è soddisfazione Sul tracciato dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari il Team Renzi conquista il miglior risultato di stagione. Con il quarto posto di Gara 2 del GP di Imola, Nicola Morrentino è ritornato tra i migliori in una gara in cui il podio è mancato di un soffio. Anche stavolta un ...