Immigrazione | la vittoria politica di Donald Trump | la Corte Suprema gli dà

(Di martedì 26 giugno 2018) È un’importantequella che laoffre ain tema di. Con una sentenza decisa a stretta maggioranza – i cinque giudici conservatori contro i quattro liberal – laha stabilito che il presidente ha agito nel rispetto della Costituzione, ponendo dei limiti all’arrivo di persone da Paesi musulmani. La decisione dellaarriva in un momento particolarmente difficile per l’amministrazione, al centro di molte polemiche e difficoltà per la gestione dei migranti al confine.ha immediatamente colto il valore politico della sentenza, twittando, “LAHA CONFERMATO IL BANDO ALL’DI. Wow!”. SUPREME COURT UPHOLDSTRAVEL BAN. Wow! —J.(@real) 26 giugno 2018 La storia del bando agli arrivi di cittadini dai Paesi a maggioranza musulmana è particolarmente tortuosa. ...