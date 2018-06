“Imma be a star” | la promessa mantenuta di James Harden alla madre | un foglietto di

sportfair

(Di martedì 26 giugno 2018) Ieri notteha conquistato il titolo MVP, mantenendo lafatta da bambino, scritta su unche conserva ancora “Mamma conserva questa lettera, un giorno diventerò una stella”. Un bambino con la passione per il basket fa una, la scrive come a quell’età si è soliti fare, in una letterina. Quel bambino di nome fae di cognome, ovviamente non ha ancora la barba che lo caratterizzerà negli anni ma ha la stessa passione per il basket che mantiene tutt’ora. Icon SMI/Lapresse Crescendo a Los Angeles negli anni ‘90-2000 vuol dire aver avuto l’onore di aver visto i Lakers di Kobe Bryant e Shaq vincere 3 anelli (2000, 2001, 2002), poi quelli di Kobe e Gasol vincerne altri 2 (2009-2010). Va da sé che la voglia di imitare le stesse gesta dei campioni visti in tv sia straripante. Il giovanelavora duro per affinare il suo ...