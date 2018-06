Ilva | rinviato l’ingresso degli acquirenti | i commissari restano fino al 15 settembre

ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 giugno 2018) È statoil subentro di Arcelor Mittal nella gestione dell’. “Senza costi per lo Stato”, lasciano filtrare dal ministero dello Sviluppo Economico. La gestione deistraordinari continueràal 15sfruttando una clausola del contratto di affitto alla cordata AmInvestco, guidata dal colosso franco-indiano, che prevede la possibilità di posticipare il passaggio di consegne “a 90 giorni”. I costi aggiuntivi – secondo quanto era stato possibile ricostruire nelle scorse settimane – si sarebbero aggirati attorno ai 30 milioni di euro al mese, poichéterminerà la cassa ad agosto. Ma fonti di governo sottolineano all’Ansa come l’operazione non avrà impatto sulle casse dello Stato: di certo, non ci saranno penali da pagare. Un rinvio dettato dall’opportunità di un ulteriore spazio di confronto tra ...