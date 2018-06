Iliad | ho e Kena Chi costa meno? Occhio ai costi extra 

lastampa

(Di martedì 26 giugno 2018) L’assalto di, l’operatore di telefonia mobile francese ultra low cost, alle compagnie italiane di telefonia sta offrendo nuove opportunità di risparmio a chi usa molto lo smartphone. Per rispondere alla tariffa scontata dei francesi (5,99 euro al mese per minuti, sms illimitati e 30 giga per navigare in Internet), le big italiane dei telefoni...