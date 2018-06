Iliad e ho per avere 60GB | chiamate ed SMS illimitati a soli 13€

Costo extra con Iliad Italia per il trasferimento delle chiamate? Alcune precisazioni : Sono trascorse già Alcune settimane da quando Iliad Italia ha fatto il suo esordio sul mercato e, come è logico che sia, di volta in volta emergono sempre più dettagli sulle pratiche commerciali del nuovo operatore. In alcuni casi si tratta di retroscena piacevoli e se vogliamo imprevisti, mentre in altri casi le novità sono decisamente meno gradite per il pubblico. Proprio su quest'ultimo caso voglio concentrarmi oggi 26 giugno, a distanza di ...

TIM continua a tentare i clienti Iliad con TIM Seven IperGo a soli 7 euro : Prende il via oggi una nuova campagna winback di TIM pensata per alcuni ex clienti che attualmente hanno sottoscritto un'offerta con Iliad. L'articolo TIM continua a tentare i clienti Iliad con TIM Seven IperGo a soli 7 euro proviene da TuttoAndroid.

Recesso da Iliad Italia : modalità veloce online - per alcuni troppi problemi? : Se siete insoddisfatti di Iliad Italia, potrete adesso richiedere il Recesso dal contratto in modo facile e veloce, seguendo una procedura online che vi porterà via solo pochi minuti. Come potete immaginare, si tratta di accedere al sito ufficiale del quarto operatore nazionale, e poi cliccare sulla voce 'La mia offerta', optando poi per il Recesso, e scegliendo contestualmente la modalità di rimborso desiderata (sono fondamentalmente due: ...

Chiarimenti data rinnovo dell’offerta Iliad ufficiali - finalmente parla l’operatore : Alzi la mano chi fra i nostri lettori ha ancora dubbi sulla data rinnovo dell'offerta Iliad mensile, visto che questa effettivamente non compare nell'area personale del sito del nuovo quarto operatore italiano. Sulla questione abbiamo già riportato un primo approfondimento ma finalmente oggi possiamo pure riportare il feedback dello stesso vettore che, rotto il silenzio attraverso il suo profilo Twitter, ha finalmente chiarito la questione ai ...

Iliad - problemi chiamate in entrata e in uscita con diversi operatori fissi : ILIAD, problemi con le chiamate operatori fissi ILIAD, problemi chiamate in entrata e in uscita con diversi operatori fissi Continua con diverse difficoltà il rodaggio tecnico di ILIAD sul mercato ...

Iliad/ App non ufficiali - chiamate - e la concorrenza di ho : quanti problemi per il nuovo operatore mobile : Iliad, app non ufficiali, chiamate, e la concorrenza di ho: quanti problemi per il nuovo operatore mobile francese. Tanti grattacapi in questi giorni per il gestore di telefonia. Nonostante la sua offerta shock da 5.99 euro al mese per 30 Gb di traffico dati, la compagnia telefonica sta passando un periodaccio, a causa di alcuni problemi sorti in queste settimane. Cominciamo ad esempio dal fresco lancio sul mercato di ho, una sorta di ...

Iliad Codice ICCID per mantenere numero telefonico : Dove si trova il Codice ICCID della scheda TIM, Wind, Vodafone da inserire sul portale di ILIAD per mantenere il tuo numero telefonico.

Ho. Mobile - ecco il nuovo operatore virtuale di Vodafone che sfida Iliad : Ho. Mobile, il nuovo operatore virtuale di Vodafone Ho. Mobile, ecco il nuovo operatore virtuale di Vodafone che sfida Iliad Vodafone ha ufficialmente aperto la caccia a Iliad e ha deciso di farlo ...

Telefonia - Vodafone risponde a Iliad : nuovo operatore low cost e super offerta : È guerra al ribasso nel settore Telefonia. A smuovere le acque l’ingresso nel mercato della compagnia di telecomunicazioni francese Iliad che a fine maggio

Nuovo pericolo legato a Iliad Italia : attenzione a queste false app ufficiali : Sta circolando in Rete una nuova serie di minacce per gli utenti che hanno sposato la causa di Iliad Italia, acquistando subito una SIM dell'operatore. Come riportato dai colleghi di universofree, infatti, è necessario fare molta attenzione ad alcune applicazioni che si spacciano per ufficiali, ma che in realtà non hanno nulla a che vedere con la nuova compagnia telefonica. Vedere per credere il caso di Area personale e molto altro unofficial ...

Vodafone - schiera Ho contro Iliad e Fastweb/ Ecco l'offerta con cui fa “guerra” agli altri operatori : Vodafone, schiera Ho contro Iliad e Fastweb: Ecco l'offerta con cui fa “guerra” alla concorrenza. In Italia dunque sbarca un altro operatore low cost. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 16:10:00 GMT)

I Consumi e Area personale sono due applicazioni non ufficiali per gli utenti Iliad : I Consumi e Area personale sono due applicazioni non ufficiali che permettono agli utenti di controllare i dati relativi alla SIM iliad. La prima consente di monitorare i Consumi e le soglie relativi a chiamate, SMS, MMS e internet con la possibilità di attivare dei widget personalizzabili. La seconda applicazione consente di effettuale il login, attivare una SIM, cambiare l'email e la password, visualizzare i costi e le offerte, gestire i dati ...

Anche Vodafone lancia la sua low-cost : arriva Ho per rispondere a Iliad e Fastweb : MILANO - Il motto del nuovo marchio a basso costo di Vodafone è 'ho tutto chiaro', e con il logo 'ho.' parte da subito la commercializzazione dei nuovi servizi, con la presentazione alla rete di ...