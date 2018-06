Il video ufficiale di Un’estate ci salverà di Max Pezzali è un’operazione amarcord tra previsioni e tv : Il video ufficiale di Un'estate ci salverà di Max Pezzali è finalmente disponibile. Dopo il rilascio del singolo per le radio, l'artista pavese ha deciso di arricchire l'uscita del brano con una clip nella quale porta sullo schermo un'operazione amarcord nel quale l'ex 883 è si è calato nei panni di un telegiornalista e di un sedicente meteorologo. Il brano rappresenta il nuovo estratto dal Le canzoni alla radio, che ha rilasciato nel mese ...

Ufficiale la relazione tra Justin Bieber e Hailey Baldwin - la coppia fa coming out su Instagram (video) : Finalmente Ufficiale la relazione tra Justin Bieber e Hailey Baldwin, felicemente innamorati dopo il ritorno di fiamma nelle ultime settimane. Dopo le foto dei paparazzi diffuse online, l'ufficializzazione arriva anche su Instagram, attraverso un breve video pubblicato dal cantante. Dopo essere stati paparazzati a Brooklyn a baciarsi in pubblico, Justin e Hailey hanno fatto coming out attraverso Instagram: Justin ha condiviso un storia in cui ...

Life is Strange 2 ufficiale - svelata in video la data di uscita : Life is Strange 2 è stato ufficializzato ed è stata già comunicata la data di uscita del primo episodio. L’annuncio è stato dato da Square Enix e Dontnod Entertainment. Il primo episodio della seconda stagione di Life is Strange sarà disponibile a partire dal prossimo 27 settembre 2018. Al riguardo però non sono stati forniti ulteriori dettagli. data di uscita di Life is Strange 2 Episodio 1 Oltre all'annuncio il team francese ha pubblicato ...

The light is coming - Ariana Grande e Nicki Minaj ancora insieme nel video ufficiale : Indietro 21 giugno 2018 2018-06-21T12:34:44+00:00 ROMA – È arrivata allo scoccare della mezzanotte The light is coming, il nuovo singolo di Ariana Grande featuring Nicki Minaj. La canzone, prodotta da Pharrell Williams sul beat di Lemon – il singolo dei Nerd con Rihanna – è il secondo estratto di Sweetener, in uscita il prossimo 17 agosto. […] L'articolo The light is coming, Ariana Grande e Nicki Minaj ancora insieme nel video ufficiale ...

“Amore e Capoeira” : ecco il video ufficiale girato in una location da urlo! : FINALMENTE The post “Amore e Capoeira”: ecco il video ufficiale girato in una location da urlo! appeared first on News Mtv Italia.

Un’estate carioca nel video ufficiale di Amore e Capoeira con Giusy Ferreri feat. Sean Kingston : Il video ufficiale di Amore e Capoeira con Giusy Ferreri feat. Sean Kingston ci ricorda che è arrivata l'estate. La clip dedicata al nuovo singolo di Takagi e Ketra arriva a qualche settimana dalla rotazione radiofonica, scelta per il 1° giugno. Amore e Capoeira è già approdata su due grandi palchi live, con la prima esibizione ai Wind Music Awards all'Arena di Verona, a pochi giorni dal rilascio del brano per le radio. Giusy Ferreri è stata ...

La grande festa di Biondo nel video ufficiale di Roof Garden con qualche ex Amici 2018 : Biondo nel video ufficiale di Roof Garden dà un seguito al singolo uscito il 1° giugno, con il quale ha presentato il nuovo album rilasciato dopo la conclusione della sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. La clip ufficiale arriva a qualche settimana dal rilascio del singolo, con il quale ha aperto l'avventura di Déja Vu nel quale sono contenuti molti dei brani che ha portato sul palco del serale del talent di Canale5 dal quale è ...

È ufficiale : i videogiochi sono una malattia. Ma è giusto così? : La cosa è evidentemente molto seria visto che nel mondo due miliardi e seicento milioni di persone passano del tempo con i videogiochi , qui i dati di fatturato mondiale, e che in diversi casi si ...

Temptation Island 2018/ Anticipazioni e video : ecco la terza coppia ufficiale - lui ha un “piccolo problema”… : Temptation Island 2018, cast e Anticipazioni: arrivano altre coppie di Uomini e Donne? Le Anticipazioni di Filippo Bisciglia dalla Sardegna e molto altro...(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 12:13:00 GMT)

Shawn Mendes canta in portoghese per i Mondiali 2018 : In My Blood è l’inno ufficiale del Portogallo (video) : Shawn Mendes canta in portoghese per i Mondiali di Calcio 2018: il cantante ha comunicato a tutti i suoi fan e followers di aver interpretato una nuova versione del singolo In My Blood, ma in portoghese! Il motivo? Il brano è stato scelto come inno ufficiale della Nazionale del Portogallo. Per l'occasione, in vista dei Mondiali di Calcio, Shawn Mendes ha rivisitato il testo di In My Blood, sostituendo alcune parti per cantarle in portoghese! ...

Inno Mondiali 2018/ video - "Colors" di Jason Derulo è la canzone ufficiale della Coppa del Mondo in Russia : Inno Mondiali 2018: è Colors, eseguita da Jason Derulo e Maluma, la canzone ufficiale della Coppa del Mondo. Sarà presentata nel corso della cerimonia di apertura di giovedì 14 giugno(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 05:10:00 GMT)

VASCO ROSSI - CONCERTO ROMA STADIO OLIMPICO/ Scaletta : online il video ufficiale de "Il mondo che vorrei" : VASCO ROSSI, CONCERTO allo STADIO OLIMPICO di ROMA oggi, lunedì 11 giugno: bagno di folla per il rocker di Zocca. Orari, biglietti, Scaletta e tutto quello che c'è da sapere.(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 17:47:00 GMT)

Nel video ufficiale di Amore che Torni dei Negramaro un viaggio verso la felicità ritrovata firmato da Tiziano Russo : Dall'8 giugno il video ufficiale di Amore che Torni dei Negramaro accompagna online il brano appena entrato in rotazione radiofonica per l'estate. Terzo estratto dall'omonimo album in studio già certificato Disco di Platino, Amore che Torni è la ballata pop forse più rappresentativa dell'ultimo progetto dei Negramaro, che non a caso dà anche il titolo al tour negli stadi in partenza questo mese (dal 24 giugno la prima data a Lignano ...

Svelata la data prémiere di Orange Is the New Black 6 - l’annuncio ufficiale di Netflix (video) : Tramite un video, Netflix ha svelato la data prémiere di Orange Is the New Black 6. La nuova e attesa sesta stagione arriverà molto presto nel servizio video on demand. La breve clip mostra una nuova location per le protagoniste della serie originale Netflix, con una voce fuori campo che annuncia l'arrivo di "un nuovo mondo". Il video si conclude con un messaggio di testo "To the Max", probabilmente riferito al fatto che Piper e le altre ...