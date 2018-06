«Il turismo è l' oro dello Stivale | puntiamo su russi e giapponesi  Alitalia? Separarla

Confesercenti. turismo : proroga Siae al 30 novembre : Non riguarda le scadenze dei pagamenti per le utilizzazioni , Musica d'ambiente ed altre tipologie di spettacoli/trattenimenti, , che rimangono quelle indicate sul sito Siae e sui permessi rilasciati ...

Viaggi & turismo - Air Transat : dal 20 giugno Volo Diretto Lamezia Terme-Toronto : Air Transat, compagnia aerea leader dei Viaggi vacanze in Canada, conferma gli investimenti sulla Calabria e riprende il Volo Diretto Lamezia-Toronto da mercoledì 20 giugno operato con un Airbus A330. Il Volo Diretto, rappresenta l’unico collegamento no-stop dalla Calabria verso il Canada e sarà attivo una volta a settimana (mercoledì) a partire da mercoledì 20 giugno fino al 3 ottobre 2018. Il Volo Diretto Lamezia-Toronto si può acquistare con ...

ENAC - Palenzona : "Pronti al cambiamento in meglio. Traffico aereo crea investimenti - lavoro - turismo" : "Quando io sento parlare di cambiamento, sono d'accordo, chi si ferma è perduto" ma "al cambiamento devi aggiungerci la parola in meglio, perché sennò mi fa paura il cambiamento". E' quanto affermato ...

Viaggi & turismo : Air Transat - il volo diretto Roma-Toronto diventa giornaliero : Air Transat, la compagnia aerea leader dei Viaggi vacanze in Canada e rappresentata in Italia da Rephouse GSA, introduce una nuova frequenza sulla rotta Roma-Toronto (mercoledì) dal 10 luglio al 29 agosto 2018. Il volo diretto Roma-Toronto diventa a luglio e agosto giornaliero offrendo più voli e più flessibilità a tariffe molto convenienti. È possibile volare da Roma a Toronto con una tariffa A/R a partire da € 448 in Classe Economy tasse ...

Viaggi & turismo : 10 regole d’oro per aprire una casa vacanza : Sono sempre di più i turisti che scelgono di soggiornare in appartamento piuttosto che in hotel durante le loro vacanze. Lo dimostrano i dati relativi alla domanda di affitti brevi, cresciuta del 10% in un anno secondo l’Osservatorio di Casevacanza. E proprio il sito, leader in Italia per il settore della ricettività extralberghiera, ha stilato un decalogo per aiutare coloro che decidono di investire in questa formula di ospitalità. Burocrazia. ...

Kazunori Yamauchi : c'è ancora del lavoro da fare per migliorare Gran turismo : Sony Interactive Entertainment ha ospitato le finali per la Nations Cup del primo Gran Turismo Sport World Tour e, in questa occasione, il produttore Kazunori Yamauchi, presente all'evento, ha rilasciato delle interessanti dichiarazioni, riportate da Dualshockers, che fanno ben sperare i fan della famosa serie automobilistica:"Lavorando su Gran Turismo nel corso degli anni, ho sempre pensato che, senza Grandi giocatori, non sarebbe mai stato ...

Ponte d'oro per il turismo Il sindaco bacchetta gli scettici : Credo che nessuno si possa lamentare per la costante presenza di visitatori in paese, motore che fa girare la nostra economia, vitale per i nostri esercizi commerciali». «Sicuramente, dopo questa ...

Viaggi & turismo : Air Transat - ripartono i voli Venezia-Montréal e Venezia-Toronto : Air Transat, la compagnia aerea leader dei Viaggi vacanze in Canada, riprende i voli della stagione estiva dall’aeroporto di Venezia: da sabato 5 maggio ripartono i voli Diretti da Venezia per Montréal e Toronto. I collegamenti Venezia- Montréal sono con 2 voli a settimana a maggio (sabato e domenica), e 3 a settimana dal 22 giugno (venerdì, sabato e domenica) fino al 28 ottobre; i collegamenti Venezia-Toronto sono con 2 voli settimanali (sabato ...

Ridisegnare Arezzo sulle esigenze del manifatturiero - turismo e mercato del lavoro. Il gruppo di lavoro Pianificazione urbanistica : ... fin dalla campagna elettorale, ho posto un tema relazionale, legato ai bisogni dei cittadini che attengono, certamente, all'economia ma anche alla cultura e alla socialità. Mi spiego meglio con un ...

Cicloturismo : a Lignano Sabbiadoro prove generali di turismo sostenibile : [1° Rapporto sull'economia della bici in Italia e sulla ciclabilità nelle città. In collaborazione con VeloLove e GRAB+. Maggio 2017]. Il solo Cicloturismo incide per circa 2 miliardi di euro: un ...

Cicloturismo mercato in crescita : Lignano Sabbiadoro punta sulla mobilità ciclabile - : Quanto vale l'economia della bicicletta e qual è il suo valore aggiunto per l'offerta turistica, e non solo, di un Paese come l'Italia? Un tema di indubbia attualità in un contesto globale che sempre più è alla ...