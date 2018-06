Il sindaco di Pozzallo sull' Alexander Maersk | Non è merito mio | abbiamo i germi

Migranti - attracca a Pozzallo nave con 113 persone a bordo. sindaco : “Felice per la famiglia che si riunisce” : Il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna racconta la sua gioia per una famiglia di Migranti che si è riunisce dopo che la donna con le due figlie piccole era stata portata a terra per ragioni mediche, costretta a lasciare sulla nave il marito e il terzo figlio sulla nave Alexander Maersk, arrivata in nottata al porto di Pozzallo. L'articolo Migranti, attracca a Pozzallo nave con 113 persone a bordo. Sindaco: “Felice per la famiglia che si ...

Pozzallo - sul molo della Maersk. Il sindaco : «La solidarietà resiste» | : È finita lunedì notte l’odissea dei 108 migranti a bordo della nave danese. Erano fermi davanti al porto ragusano da venerdì scorso

Migranti - autorizzato lo sbarco dei 113 migranti bloccati sulla nave al largo di Pozzallo. sindaco : “Finisce il loro incubo” : Dal ministero dell’Interno è arrivata l’autorizzazione al cargo commerciale Alexander Maersk, fermo da giorni davanti al porto di Pozzallo con 113 migranti a bordo, di poter attraccare al porto del Ragusano. Lo rende noto il Sindaco Roberto Ammatuna sottolineando che “finisce così l’incubo per 110 migranti che ospita a bordo che potranno essere accolti ed assistiti nel migliore dei modi”. L’ingresso in porto è previsto nella tarda ...

Migranti : sindaco Pozzallo a Salvini - serve gesto umanità - faccia attraccare cargo : Palermo, 25 giu. (AdnKronos) - "Non voglio entrare nel merito delle ragioni della scelta del ministro, che debbono essere rispettate perché provengono dalla massima autorità per quanto riguarda la sicurezza e l'ordine pubblico. Chiedo soltanto che, per motivi umanitari, si consenta l'attracco nella

Dopo arresto scafista - sindaco Pozzallo si congratula : A Pozzallo ancora una volta si è riusciti a coniugare legalità ed accoglienza. Plauso del primo cittadino Roberto Ammatuna

Sbarco migranti : sindaco di Pozzallo chiede dialogo tra istituzioni : Il primo cittadino ha appreso dello Sbarco dalla stampa e adesso chiede una corretta collaborazione fra le istituzioni a favore dell'accoglienza

Migranti - Nave Diciotti verso Pozzallo/ 519 profughi - sindaco : "non abbiamo fatto un bella figura" : Migranti, la Nave Diciotti in attesa di un porto in cui sbarcare. Ci sono 522 persone a bordo, è al largo dell'isola di Malta. La guardia costiera attende il segnale da Matteo Salvini(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 20:41:00 GMT)

Migranti : sindaco Pozzallo - informati dopo la stampa - serve collaborazione fra istituzioni : Palermo, 19 giu. (AdnKronos) - La nave Diciotti della Guardia costiera, con a bordo 519 Migranti e un cadavere, approderà effettivamente stasera al porto di Pozzallo. A confermarlo è lo stesso sindaco Roberto Ammatuna che, in una nota, sottolinea però di aver avuto conferma della notizia "solo alle

Migranti : sindaco Pozzallo - sono esseri umani non merce di scambio con Ue : Palermo, 19 giu. (AdnKronos) - "Non c'è nessuna emergenza immigrazione: in sei mesi sono sbarcate 14mila persone. Quando si parla della gestione dei fenomeni migratori non bastano proclami e slogan, serve procedere con i piedi di piombo, attivare le diplomazie e non dimenticare mai che si tratta di

Migranti : nave Diociotti a Pozzallo - sindaco 'nessuna comunicazione ufficiale' : Palermo, 19 giu. (AdnKronos) - "Fino a questo momento non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione ufficiale. Ovviamente noi come sempre siamo pronti ad accogliere i Migranti, ma dalla Prefettura non ci è stato comunicato nulla". A dirlo all'Adnkronos è Roberto Ammatuna, sindaco di Pozzallo, il porto

Migranti : sindaco Pozzallo - problema esiste ma decisione Salvini troppo dura : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) – “E’ una situazione complicata e difficile. Il ministro Salvini ha voluto sollevare un problema che esiste e che deve essere affrontato ma penso che l’abbia fatta in maniera sbagliata. La decisione di chiudere i porti italiani non è condivisibile”. Così il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna, comune del ragusano in prima fila nell’accoglienza ai Migranti, commenta ...

Migranti : sindaco Pozzallo - problema esiste ma decisione Salvini troppo dura : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) - "E' una situazione complicata e difficile. Il ministro Salvini ha voluto sollevare un problema che esiste e che deve essere affrontato ma penso che l'abbia fatta in maniera sbagliata. La decisione di chiudere i porti italiani non è condivisibile". Così il sindaco di Po

SALVINI A CATANIA “MENO SBARCHI MIGRANTI PER SALVARE VITE”/ sindaco Pozzallo : “noi città di accoglienza” : MIGRANTI, SALVINI e il Viminale a due velocità: il Ministro, "finita la pacchia per i clandestini, ora a casa". Replica dai funzionari del Ministero, "impossibili i rimpatri di massa"(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 16:26:00 GMT)

Pozzallo - il sindaco denuncia : Tentata rivolta nell'hotspot : Pozzallo - Un tentativo di rivolta all'hotspot di Pozzallo sedato dalle forze dell'ordine è stato denunciato dal sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna. 'Il rischio che avevamo denunciato per tempo sta ...