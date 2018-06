Il Segreto | il 2 e il 6 luglio la soap cambia canale e orario per i Mondiali di Russia

Anticipazioni/ Il Segreto luglio 2018 : torna il serale ma su Rete 4 - Candela morirà : La celebre soap Il segreto cambia nuovamente la programmazione [VIDEO]. Vi annunciamo che dal prossimo mese di luglio torneranno le puntate del serale che però saranno trasmesse su un altro canale. Dunque, la soap lascera' Canale 5 per fare spazio ai Mondiali di Russia 2018 e andra' in onda su Rete 4. Sono anni che questa trasmissione intrattiene il pubblico italiano ottenendo un alto numero di audience nella fascia pomeridiana. Ma la situazione ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate del 2 e 3 luglio su RETE 4 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO di lunedì a martedì 3 luglio 2018 (in prima serata su RETE 4): Raimundo rimprovera duramente Francisca, chiedendole di lasciare in pace Saul e Julieta. Ulpiano si riavvicina a sua madre ed acconsente alle sue nozze con Carmelo. Julieta ascolta una conversazione tra Adela e Carmelo ed avvisa Saul del piano di sabotaggio del concerto organizzato da Francisca. Saul chiede aiuto agli uomini che lavorano ...

Il Segreto news : la soap in prima serata su Rete 4 dal 2 al 15 luglio 2018 : Nuovi cambiamenti per la soap Il Segreto, di orario ed addirittura di Rete emittente. Trasmessa da Canale 5 da anni e con molto successo, dopo avere avuto ascolti esorbitanti, ora sembra avere perso molto del suo pubblico. In quest’estate 2018, anno tra l’altro della messa in onda delle partite dei mondiali, la soap traslocherà da Canale 5 a Rete 4. Ecco a partire da quando! La soap Il Segreto su Rete 4 dal 2 al 15 luglio Il cambio ...

Il Segreto - luglio 2018 : l’arresto di uno storico personaggio : L’appassionante soap opera spagnola Il Segreto, scritta da Aurora Guerra, e trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset dal lunedì al venerdì, riesce sempre a sorprendere i telespettatori. Le anticipazioni del prossimo mese ci rivelano che uno storico personaggio sarà arrestato. Candela perdona l’ex suocera, la scomparsa del piccolo Carmelito Nelle prossime puntate italiane i cittadini di Puente Viejo faranno la conoscenza dell’ex suocera di ...

Il Segreto trame luglio : Fè ricatta Nazaria dopo averla smascherata : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla settima serie de Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra, che si è di recente occupato del bacio tra Prudencio Ortega e Julieta Uriarte. Gli ultimi spoiler svelano che Fè Perez deciderà di mettere i bastoni tra le ruote a Nazaria. Anticipazioni Il Segreto: il lato oscuro di Nazaria Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto, trasmesse a luglio su Canale 5 svelano che ci sarà ...

Il Segreto - trame luglio : drammatico incidente per Don Anselmo : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla settima serie de Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra che si è di recente interessato alla morte di Candela Mendizabal. Gli ultimi spoiler svelano che Don Anselmo rimarrà vittima di un brutto incidente, che avrà una sorprendente conseguenza. Anticipazioni Il Segreto: incidente per Don Anselmo Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto, in programma a luglio su Canale 5 ...

Il Segreto - trame luglio : la decisione inaspettata di Julieta : Lo sceneggiato “Il Segreto”, prodotto da Boomerang Tv e scritto dall’autrice spagnola Aurora Guerra, continua ad incollare davanti al piccolo schermo milioni di telespettatori. Nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 prossimamente, Julieta prenderà una decisione inaspettata. La bugia della Uriarte, la proposta di matrimonio di Prudencio Le anticipazioni degli episodi che saranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche ...

