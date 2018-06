IL SEGRETO | anticipazioni puntata di mercoledì 27 giugno 2018

Il SEGRETO anticipazioni 26 giugno 2018 : Ulpiano è pronto a vendicarsi di Carmelo : Ulpiano medita vendetta contro Carmelo che ha scoperto essere l'assassino di suo padre. Saul deve decidere tra Julieta o Donna Francisca

ANTICIPAZIONI/ Il SEGRETO : Francisca riceve una strana lettera - Irene e Severo si baciano : Le ANTICIPAZIONI de Il Segreto relative alla puntata 1816 rivelano che arrivera' una lettera misteriosa per Francisca Montenegro, mentre tra Irene e Severo ci sara' il primo passionale bacio. Il Santacruz, dopo essere rimasto vedovo di Candela, si è avvicinato alla giornalista appena arrivata a Puente Viejo. Nonostante il momento romantico, l'uomo sara' pervaso dai sensi di colpa. Nel frattempo, Raimundo cerca di elaborare un piano per liberarsi ...

Anticipazioni/ Il SEGRETO luglio 2018 : torna il serale ma su Rete 4 - Candela morirà : La celebre soap Il segreto cambia nuovamente la programmazione [VIDEO]. Vi annunciamo che dal prossimo mese di luglio torneranno le puntate del serale che però saranno trasmesse su un altro canale. Dunque, la soap lascera' Canale 5 per fare spazio ai Mondiali di Russia 2018 e andra' in onda su Rete 4. Sono anni che questa trasmissione intrattiene il pubblico italiano ottenendo un alto numero di audience nella fascia pomeridiana. Ma la situazione ...

IL SEGRETO - anticipazioni e trame puntate del 2 e 3 luglio su RETE 4 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO di lunedì a martedì 3 luglio 2018 (in prima serata su RETE 4): Raimundo rimprovera duramente Francisca, chiedendole di lasciare in pace Saul e Julieta. Ulpiano si riavvicina a sua madre ed acconsente alle sue nozze con Carmelo. Julieta ascolta una conversazione tra Adela e Carmelo ed avvisa Saul del piano di sabotaggio del concerto organizzato da Francisca. Saul chiede aiuto agli uomini che lavorano ...

Il SEGRETO anticipazioni 26 giugno 2018 : Ulpiano medita vendetta contro Carmelo : Ulpiano minaccia Carmelo e medita vendetta contro l'assassino di suo padre. Saul deve decidere tra Julieta o Donna Francisca

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di martedì 26 giugno 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 26 giugno 2018: Prudencio Ortega tradisce suo fratello Saul, che intanto è costretto a scegliere tra Julieta e Donna Francisca… Ulpiano scopre da Carmelo che è stato proprio quest’ultimo ad uccidere il padre e dice all’uomo che tornerà dalla madre solo se lui andrà via dalle loro vite. Ma non solo: il ragazzo vuole vendicare la morte del padre con il sangue di Carmelo… Candela ...

Anticipazioni IL SEGRETO su Rete 4 : NOZZE e RAPIMENTI il 2 e 3 luglio : La programmazione televisiva di inizio luglio, anticipata da Bubinoblog, ci dà l’occasione di segnalare ai nostri lettori un temporaneo spostamento di Rete de Il SEGRETO, cosa di cui si parlava già da quando sono stati resi noti i palinsesti estivi di Mediaset. Vediamo nei dettagli di che si tratta. In pratica, nel periodo compreso tra lunedì 2 e venerdì 6 luglio, la telenovela ambientata a Puente Viejo non andrà in onda su Canale 5: nei ...

Anticipazioni Il SEGRETO/ Puntate serali su Rete 4 il 2 e 3 luglio : Cambio di programmazione in arrivo per la soap opera Il Segreto, che da anni ormai intrattiene un corposo numero di telespettatori su Canale 5. Negli ultimi mesi di programmazione, però, complici anche i continui cambi di palinsesto e di orari, gli ascolti della telenovela ambientata a Puente Viejo sono drasticamente calati sia in prime time che in daytime. Tuttavia possiamo svelarvi che sono in arrivo dei nuovi appuntamenti in prima serata con ...

Il SEGRETO - anticipazioni spagnole e puntate 25-29 giugno : anticipazioni Il Segreto, puntate spagnole: Saul muore? Il Segreto va in onda su Canale5 dal lunedì al venerdì pomeriggio su Canale5. Le vicende degli abitanti di Puente Viejo sono sempre più intricate. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto svelano che Julieta temerà per la sorte di Saul scomparso da alcuni giorni. Infatti verrà ritrovato un cadavere senza documenti. Mauricio dirà a Raimundo di non essere riuscito a trovare le prove che ...

ANTICIPAZIONI/ Il SEGRETO - Prudencio vuole avvelenare Julieta : ANTICIPAZIONI Il Segreto: nelle puntate spagnole, Prudencio tenta di avvelenare Julieta, il suo ultimo terribile e folle atto per punire la neo sposa, colpevole di non amarlo e non concedersi a lui. Qualcosa però andra' storto ed un altro personaggio femminile, molto vicino alla Uriarte, ne fara' le spese. Nel frattempo, continuano i giorni di prigionia di Alfonso ed Emilia, incolpati ingiustamente da Perez Ayala. La testimonianza di Fe sembra ...

Il SEGRETO anticipazioni : FRANCISCA ha problemi con gli operai : Le prossime settimane de Il Segreto saranno all’insegno dell’alta tensione a causa di un piano orchestrato dalla terribile FRANCISCA Montenegro (Maria Bouzas), la quale – pur di creare un problema a Julieta Uriarte (Claudia Galan) – ordinerà a Mauricio Godoy (Mario Zorrilla) di far crollare una casa di accoglienza appena costruita dalla nostra protagonista… Che cosa succederà? Stando a quanto segnalato dalle ...

Il SEGRETO - anticipazioni trame dal 25 al 29 giugno : Ulpiano vuole vendicare il padre ucciso : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da lunedì 25 giugno a venerdì 29 giugno, sempre alle 15.30. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: Francisca svela a Ulpiano chi è l’assassino del padre Il segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di lunedì 25 giugno 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di lunedì 25 giugno 2018: Mentre Saul riflette ancora sull’ultimatum di donna Francisca, Ulpiano non intende assolutamente perdonare Carmelo per aver ucciso il padre… Dolores si trova in uno stato di profonda tristezza. perché Tiburcio le ha comunicato che presto il circo lascerà Puente Viejo… Rosa è molto agitata: Julieta ed Emilia, infatti, stanno tardando a rientrare dall’incontro ...

Il SEGRETO - anticipazioni : Donna Francisca caccia di casa Saul : Il Segreto Donna Francisca de Il Segreto, dopo Pepa, ha trovato un’altra Donna capace di tenerle testa e metterla all’angolo. Questa Donna è Julieta, colei che ha fatto innamorare Saul, nuovo figlio “putativo” della matrona: il ragazzo, dovendo scegliere tra l’amore della sua vita e l’affetto di Donna Francisca, sceglierà il primo, cosa che li allontanerà e farà aumentare l’odio di quest’ultima nei ...