Il romanzo di X | finito a 20 anni

vanityfair

(Di martedì 26 giugno 2018) Come scriveva Sebastiano Vassalli a proposito della giovinezza del poeta Dino Campana certe vite, quando iniziano storte, poi niente riesce più a raddrizzarle. Neanche il talento: anzi, forse quello le fa bruciare più in fretta. Se esistono vite maledette, quella di Jahseh Onfroy in arte XXXTentacion, ucciso la settimana scorsa a Deerfield Beach in Florida, sembra una delle più maledette, dall’inizio alla fine. Era nato nel Sud della Florida, a Pompano Beach. La mamma dominicana e il padre giamaicano gli avevano regalato una bellezza fuori dal comune e un’infanzia tanto disgraziata che a seiJahseh aveva cercato di pugnalare l’uomo che stava maltrattando sua madre, a dodici era già stato cacciato da qualunque posto – dal coro della chiesa alla scuola media –, a quattordici era entrato per la prima volta in riformatorio, a sedici ci aveva passato un anno intero e aveva aggredito un ...