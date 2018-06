Il ritorno del centrodestra La Lega avanza con Fi e Fdi

Softball - Serie A1 : i risultati dell’ottava giornata - terza di ritorno. Bussolengo e Bollate ancora in marcia solitaria : Si è disputata nel weekend l’ottava giornata, terza del girone di ritorno, del campionato italiano di Serie A1 di Softball. A differenza della settimana scorsa, non si è verificata nessuna reale sorpresa per quanto riguarda l’alta classifica. Nel girone A, Bollate continua a marciare indisturbata e imbattuta (è a quota 16 vittorie e 0 sconfitte); nel girone B, Bussolengo ricomincia a marciare spedita dopo la prima sconfitta occorsa ...

Il gorilla di Orlinski per celebrare il ritorno del GP di Francia : Lewis Hamilton su Mercedes ha vinto il GP di Francia, in una gara influenzata dall’incidente al via tra Vettel e Bottas. Diversi piloti si sono fermati per il pitstop durante i primi giri in regime di safety car. Tra questi anche Vettel e Bottas, subito ai box per riparare i danni alle rispettive monoposto: entrambi […] L'articolo Il gorilla di Orlinski per celebrare il ritorno del GP di Francia sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Modena - il ritorno della baby gang - subito fermati : Due scippi e la rapina violenta alla Sacca: due erano scappati dalla comunità per unirsi a uno dei capi

Solftball - i risultati della terza giornata di ritorno : Tutti i risultati della terza giornata di ritorno del campionato italiano di softball L’unico pareggio della terza giornata di ritorno arriva dalla sfida della domenica tra Sestese e Tecnolaser Europa Pianoro. Un pareggio che mantiene inalterate le gerarchie di metà classifica nel girone B, mentre sembra non ci siano speranze, per le avversarie, nel tentativo di fermare la marcia dell’MKF Bollate. La squadra milanese prosegue nel suo cammino ...

Paola Perego - il ritorno in Rai con lo scoop epocale : 'Test del Dna - non è figlia sua'. La vip dalla vita stravolta : Un momento d'oro per Paola Perego . La conduttrice, silurata dalla Rai per la 'puntata-scandalo' sulle donne dell'Est a Parliamone Sabato , tornerà stabilmente a viale Mazzini con un doppio impegno. ...

Only You delle Little Mix con Cheat Codes - il nuovo singolo per il ritorno in musica della girl band : audio - testo e traduzione : Only You delle Little Mix è il nuovo singolo in collaborazione con Cheat Codes, disponibile da venerdì 22 giugno negli store digitali e su tutte le piattaforme streaming. Si tratta di un brano tipicamente estivo, che sarà contenuto in una compilation speciale della discoteca Ministry Of Sound dal 6 luglio. La girl band inglese torna sulla scena discografica internazionale dopo alcuni mesi di riposo, a seguito del progetto Glory Days che le ha ...

Rosenberg - Usa rischiano ritorno della stagflazione : Secondo David Rosenberg, chief economist di strategist di Gluskin Sheff & Associates, l'economia americana sarebbe prossima a sperimentare una recessione unita ad elevata inflazione: 'I cicli finiscono e sapete come? Perché la Fed ci mette un proiettile in fronte', ha dichiarato alla ...

Mtv : il ritorno dell’anticonformista «Daria» e altri reboot anni ’90 : Una piccoletta con gli occhiali, cinica e anticonformista. Quando Daria, in origine contraltare arguto di Beavis and Butt-head, ha fatto il proprio debutto su Mtv, ha segnato un precedente. Perché negli anni Novanta – gli anni del pop, delle boyband e della moda eclettica – si è capito che un’alternativa, seppur dark e nerd, era possibile. E pure di gran effetto. LEGGI ANCHECaro millennial, ti spiego chi erano Holly e Benji, i due ...

17 again – ritorno al liceo : cast - trama e curiosità del film con Zac Efron : A partire dalle 21.20 su Italia Uno, giovedì 21 giugno, va in onda 17 again – Ritorno al liceo, film del 2009 costruito quasi interamente attorno al talento poliedrico di Zac Efron (di recente visto inciampare in Baywatch), al centro di una commedia degli equivoci che, nella trama, sembra riecheggiare la golden age hollywoodiana dei film leggeri ma arguti. All’epoca della lavorazione su per giù 22enne, Efron non aveva ancora gli ...

Tra corruzione e burocrazia : dalla cultura del sospetto al ritorno della buona fede : Ieri la Guardia di Finanza, in occasione del 224 anniversario della fondazione del corpo, ha curato il report annuale delle molteplici furbizie criminali che deteriorano il pubblico erario. Le cifre snocciolate dal Comandante Generale della GdF non hanno riguardato solo la "classica" evasione fiscale, tradizionale campo di intervento delle Fiamme Gialle, ma anche altre forme di infedeltà più o meno articolate che vanno dalle false ...

ADRIANA RICCIO - CHI È LA FIDANZATA DI FLAVIO INSINNA/ L'annuncio ufficiale prima del ritorno in tv? : ADRIANA RICCIO, chi è la FIDANZATA di FLAVIO INSINNA? Il conduttore e la storia d'amore con l'atleta di taekwondo che partecipò come 'quota' Veneto alla trasmissione Rai Affari Tuoi.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 13:50:00 GMT)

La musica dei Subsonica alla Festa di San Giovanni a Torino per del ritorno con il nuovo album : La musica dei Subsonica alla Festa di San Giovanni a Torino animerà i 200 droni guidati da un pilota remoto, con i quali si andranno a celebrare i festeggiamenti in programma per i prossimi giorni. Lo show, già definito unico, darà spazio a oltre 4 miliardi di combinazioni possibili, arricchite dalla musica della band torinese che conferirà un tocco di particolarità in più a quanto si è pensato per la Festa di San Giovanni. Tanti i brani del ...

Ultimo tuffo prima del ritorno - turista annega a Rimini : Un uomo è morto annegato questa mattina verso le 8 davanti allo stabilimento numero 67 di Rimini sud . La vittima è un romano che, insieme alla moglie, stava trascorrendo una vacanza a Rimini. Oggi ...