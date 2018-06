Il programma di martedì 26 giugno di AstiTeatro

Giochi del Mediterraneo 2018 : tutti gli azzurri in gara martedì 26 giugno. programma - orari e tv : Oggi martedì 26 giugno andrà in scena la quinta giornata di gare ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Tanti italiani in gara per rimpinguare il nostro medagliere: spiccano Frank Chamizo, Lara Mori, Giada Grisetti, Marco Lodadio e tante altre stelle in grado di fare la differenza. Di seguito il calendario completo, il Programma dettagliato e tutti gli orari in cui ...

Calendario Mondiali 2018 - il programma delle partite di oggi (martedì 26 giugno) : orari e come vederle in tv e streaming : oggi martedì 26 giugno si giocano quattro partite ai Mondiali 2018 di calcio, si completano i gruppi C e D. Si preannuncia grande spettacolo anche perché può succedere davvero di tutto. Enorme attesa sull’Argentina di Leo Messi, costretta a battere la Nigeria e a sperare che l’Islanda non superi la Croazia con una migliore differenza reti: l’Albiceleste è appesa a un filo, non può sbagliare se vuole qualificarsi agli ottavi di ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città INEJA 2018 : PROSEGUE A PIENO RITMO LA FESTA DI SAN GIOVANNI - ECCO IL programma DI MARTEDÌ ... : ... proposto da Fortunello & Marbella area FESTA ore 21,15 grande serata danzante con l'orchestra "Cristian e la Luna Nueva" area spettacoli ore 22,30 breve intermezzo esibizione di ballo sportivo a ...

Scherma - Europei 2018 : il programma di martedì 19 giugno. Orario d’inizio e come vedere le gare in tv. Tutti gli azzurri in gara. : Oggi (martedì 19 giugno) si svolgerà la quarta giornata di gare degli Europei 2018 di Scherma a Novi Sad (Serbia). Terminati gli assalti individuali, si assegneranno i titoli delle gare a squadre, iniziando dal fioretto maschile e dalla sciabola femminile. L’Italia partirà tra le grandi favorite in entrambe le prove e c’è la concreta possibilità di vedere il primo oro azzurro di questa rassegna. Il programma delle gare si aprirà alle 9.00 con le ...

Roland Garros 2018 oggi (martedì 5 giugno) : il programma completo e gli orari delle partite. Su che canale vederle in tv : Questo il programma odierno al Roland Garros 2018. Giornata nella quale iniziano i quarti di finale nel tabellone maschile e femminile. Un martedì di grande attesa per la sfida di Marco Cecchinato a Novak Djokovic. Il siciliano cerca la clamorosa impresa contro l’ex numero uno del mondo. IL programma DI MARTEDI’ 5 GIUGNO – Roland Garros 2018 Philippe-Chatrier Court – Ore: 14:00 Dominic Thiem vs Alexander Zverev Sloane ...

Fifa 18: segnalazione problemi tecnici e di connettività ai server: manutenzione programmata per martedì 5 giugno

Roland Garros 2018 : tutti gli italiani in campo martedì 29 maggio. Il programma e gli orari : Oggi sarà il giorno dell’esordio al Roland Garros 2018 di Fabio Fognini. Il numero uno azzurro sfiderà nel primo turno dello Slam parigino lo spagnolo Pablo Andujar. C’è grande attesa per il nativo di Arma di Taggia, reduce dai quarti di finale raggiunti a Roma e dalla semifinale a Ginevra. In campo anche Paolo Lorenzi, che rientra dall’infortunio e sfiderà il sudafricano Kevin Anderson, testa di serie numero sei e anche lui ...

Roland Garros 2018 oggi (martedì 29 maggio) : il programma completo e gli orari delle partite. Su che canale vederle in tv : Terza giornata del Roland Garros 2018: tantissime le partite in programma sulla terra rossa parigina dopo la pausa per pioggia arrivata nella serata di ieri. Ci sono ancora incontri di primo turno da iniziare o da completare. Saranno tre gli italiani in campo: Simone Bolelli è in vantaggio per 3-0 nel terzo set su Rafa Nadal che ha vinto i primi due, per lui obiettivo centrare almeno la soddisfazione parziale; partita breve al meglio di un set ...

SISMA DEL MAGGIO 2012 - Le iniziative in programma in città martedì 29 maggio 2018 : ... Prof Alfredo Alietti, Dipartimento Studi umanistici dell'Università di Ferrara, Ordine dei Geologi In collaborazione con: Laboratorio di storia e comunicazione della scienza DOS "Design of Science" ...

Giro d’Italia 2018 : domani il giorno di riposo! Si riparte martedì 22 con la cronometro Trento-Rovereto. Il programma e gli orari : Il Giro d’Italia 2018 è pronto per osservare il turno di riposo: domani lunedì 21 maggio la carovana si ferma, i ciclisti potranno rifiatare prima di lanciarsi verso una terza settimana davvero di fuoco. Il weekend con lo Zoncolan e il tappone di Sappada ha rivoluzionato la classifica generale, le fatiche rimarranno sicuramente nelle gambe di molti atleti che aspettano il terzo giorno di riposo per ricaricare le pile prima ...