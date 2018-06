Il post del figlio per Maria De Filippi | Noi siamo uno la forza dell' altro

Diabete - presto insulina in pillole al posto delle siringhe : un traguardo per la ricerca : Diabete: presto i pazienti affetti da questa patologia potranno dire addio alle iniezioni di insulina, grazie ai risultati ottenuti da un recente studio condotto da un team di ricercatori statunitensi della John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences. I ricercatori sono riusciti a sviluppare un nuovo metodo di somministrazione per via orale dell’insulina che potrebbe radicalmente trasformare la classica terapia in siringhe ...

Nadia Toffa condizioni di salute : il post su Instagram della Iena : Quali sono per Nadia Toffa le condizioni di salute attuali? Come sta la conduttrice de Le Iene su Italia 1? Dopo tante polemiche, dopo nuove voci, infondate, su un suo peggioramento di salute, è giunto su Instagram un post che ha finalmente rassicurato i fan. Sono in tantissimi quelli che sperano di vederla, nella prossima stagione televisiva di nuovo al timone del fortunato programma di Italia 1. Nadia Toffa condizioni di salute: l’ultimo ...

Sollevamento pesi - Giochi del Mediterraneo 2018 : tra i -94 kg Abdalla oro nello strappo - Iakovidis si impone nello slancio. Due sesti posti per Curcuruto : Con le finali della categoria -94 kg maschili si sono concluse le gare con italiani nel programma di pesistica ai Giochi del Mediterraneo 2018, Matteo Curcuruto ha provato a chiudere in bellezza questa rassegna per la nazionale tricolore ma non è riuscito a fare meglio di due sesti posti nelle gare odierne, in cui l’egiziano Ragab Abdalla ha vinto nello strappo mentre il greco Theodoros Iakovidis ha conquistato l’oro nello slancio. ...

Veneto : in Consiglio non passa proposta di un 'Inno del Veneto' (4) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Nicola Finco (Lega Nord): “Dispiace che il tema dell’Inno sia stato visto come occasione per rinfocolare una diatriba in contrapposizione con i ‘nazionalisti’. La lega è diventata nazionale, ma mantiene una forte identità e valori radicati sul territorio, una ossatura for

Veneto : in Consiglio non passa proposta di un 'Inno del Veneto' (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Sergio Berlato (FdI-Mcr) ha ribadito che “A nome di Fratelli d’Italia, fin all’inizio ho sollevato le nostre perplessità sull’articolo 3 e contrarietà rispetto all’articolo 5. Ritengo che il lavoro d’Aula sia stato positivo. Pietro Dalla Libera (Veneto Civico) ha spiegato

Veneto : in Consiglio non passa proposta di un 'Inno del Veneto' : Venezia, 26 giu. (AdnKronos) - Approvato con 36 voti a favore e 5 astenuti la Revisione dello Statuto Regionale n. 2 di iniziativa dei consiglieri Ciambetti, Conte, Giorgetti, Guadagnini e Pigozzo. La legge di modifica dello statuto ora dovrà passare alla seconda lettura dell’aula, fra 60 giorni, pe

Marco Carta e la foto della flebo in ospedale - il post preoccupa i fan : «Non importa cosa ho avuto...» : Marco Carta fa preoccupare i fan. Il cantante, ex beniamino di Amici, ha condiviso un post su Instagram in cui parlerebbe di un problema di salute. E tra i follower è subito allarme. Amici,...

Seduta molto negativa per l'indice del settore telecomunicazioni italiano - -2 - 36% - - flessione scomposta per Telecom Italia - -2 - 89% - : Teleborsa, - Rosso per il comparto Telecomunicazioni in Italia che supera l'andamento in discesa dell'EURO STOXX Telecommunications. Il FTSE Italia Telecommunications ha chiuso la giornata a quota ...

Spoleto - la concretezza di De Augustinis : "Squadra in dieci giorni - poi lo spostamento dello Sportello del cittadino" : ... il Sindaco di Spoleto e Presidente della Fondazione Festival Umberto De Augustinis e il direttore artistico del Festival Giorgio Ferrara incontreranno la stampa per illustrare gli spettacoli e i ...

Napoli - agente della Polizia postale si toglie la vita con un colpo di pistola - : Un agente della Polizia Postale di Napoli, Antonio Rega, 44 anni, sposato, si è tolto la vita sparandosi con la pistola d'ordinanza mentre era in servizio, nel compartimento di via delle Repubbliche ...

Parchi - Wwf : “Dall’Emilia Romagna una proposta surreale del “Delta del Po” : La bozza di intesa per la gestione unitaria del parco del Delta del Po presentata stamane dalla Regione Emilia Romagna è surreale sia dal punto di vista del percorso istituzionale che dei contenuti: è singolare che una sola delle due regioni coinvolte (l’altra è il Veneto) abbia avanzato una proposta senza averla condivisa. Tuttavia la questione di fondo che, invece, deve chiarire il governo è se quello che si va creando, dopo oltre 30 anni di ...

Dell’Utri - Faraone lo va a trovare in carcere : “Gli ho detto che sono del Pd. Mi ha risposto : Perché ancora esiste?” : È andato a trovarlo in carcere e quando gli ha detto di essere un esponente del Partito democratico, lui gli ha risposto: “Perché ancora esiste?“. Non ha perso il senso dell’umorismo Marcello Dell’Utri, detenuto nel carcere di Rebibbia dove ha ricevuto la visita di Davide Faraone, senatore del Pd e capogruppo dem in commissione Sanità a Palazzo Madama. La politica non gli interessa, studia, segue lo sport e quando gli ho ...

Un posto al Sole Anticipazioni 27 giugno 2018 : Mariella teme la reazione di Guido alla notizia della sua gravidanza : Mariella non sa come comunicare all'ex compagno della sua gravidanza mentre Alice deve superare la prova orale di terza media.