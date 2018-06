Il Portogallo agli ottavi di Russia 2018 | ecco le nuove scarpe Nike di CR7

Mondiali : 2-2 col Marocco - Spagna agli ottavi da prima. 1-1 con Iran - Portogalloi con Uruguay : Spagna e Marocco 2-2 in una partita delle terza giornata del gruppo B, giocata a Kalingrad. In virtù di questo risultato e della concomitante pareggio tra Portogallo e Iran, la Roja passa agli ottavi, ...

1-1 con Iran - Portogallo va agli ottavi : ANSA, - ROMA, 25 GIU - Il Portogallo si è qualificato per gli ottavi di finale dei Mondiali pareggiando 1-1 con l'Iran a Saransk. Cristiano Ronaldo e compagni sono secondi nel girone B, per il minor ...

Mondiali 2018 - orgoglio Iran e Marocco : che spettacolo le rivelazioni che hanno costretto Spagna e Portogallo agli straordinari per passare il turno : Dovevano essere le vittime predestinate di un girone impossibile, invece Iran e Marocco escono dal Mondiale di Russia 2018 a testa alta dopo tre partita all’altezza della situazione, con prestazioni di livello in cui hanno sempre giocato alla pari delle big iberiche. Un’eliminazione che non fa male, per com’è arrivata e per l’orgoglio nazionale che ha trasmesso ai loro Paesi. Fuori con grande dignità, e con tanti applausi ...

Spagna e Portogallo agli ottavi : La Spagna continua a non brillare, pareggia nel recupero col gia' eliminato Marocco ma grazie al pari fra Iran e Portogallo centra la qualificazione agli ottavi da prima del girone B e da' ...

Mondiali 2018 - Uruguay-Portogallo e Spagna-Russia agli ottavi : L'errore dal dischetto di Cristiano Ronaldo e il gol in extremis di Iago Aspas regalano alla Spagna il primo posto nel girone B L'articolo Mondiali 2018, Uruguay-Portogallo e Spagna-Russia agli ottavi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Niente primato ma Portogallo agli ottavi : Il Portogallo ha pareggiato con l'Iran con il punteggio di 1-1, nel match della terza giornata del gruppo B dei mondiali di Russia 2018 . I lusitani passano così agli ottavi da secondi del girone , ...

Niente primato ma Portogallo agli ottavi : Roma, 25 giu. (AdnKronos) – Il Portogallo ha pareggiato con l’Iran con il punteggio di 1-1, nel match della terza giornata del gruppo B dei . I lusitani passano così agli ottavi da secondi del girone, con 5 punti, dietro alla Spagna a parità di differenza reti solo per il minor numero di gol segnati. A siglare il gol del vantaggio contro l’Iran Quaresma, con una prodezza al 45esimo, mentre Cristiano Ronaldo ha fallito un calcio ...

Iran - Portogallo 1-1 : finale palpitante - portoghesi agli ottavi : Sarà inoltre possibile seguire la partita in streaming nel sito ufficiale del canale e sul sito di Sport Mediaset attraverso pc, cellulare e tablet. Le probabili formazioni Iran , 4-5-1, : BeIranvad; ...

Mondiali 2018 - Spagna e Portogallo agli ottavi con il brivido : Il Portogallo di Fernando Santos si fa riprendere nel finale dall'Iran del grande ex Queiroz ma nonostante il brivido vola agli ottavi di finale al Mondiale in Russia. Al gran gol dell'ex Inter Quaresma, che con una trivela fantastica a fine primo tempo aveva portato in vantaggio i lusitani, ha risposto Ansarifard al 93'. La gara è stata dura per i portoghesi con l'Iran sempre in partita e con Cristiano Ronaldo che ha fallito un calcio di rigore ...

Portogallo - sfuma il primato agli ottavi trova l’Uruguay La Spagna incrocia la Russia : Un’autentica Trivela dell’ex interista porta agli ottavi la sofferente squadra di Queiroz, ma che pericolo nel finale. Il Portogallo affronterà l’Uruguay a Sochi il 30 giugno

Portogallo e Spagna agli ottavi - ma che sofferenza! Ronaldo spegne la luce - il tiki taka incatena Diego Costa : Portogallo e Spagna accedono agli ottavi del Mondiale di Russia 2018 con grande sofferenza: due pareggi, contro Iran e Marocco, evitano la figuraccia ma ridimensionano entrambe le squadre Dopo l’esito delle gare del pomeriggio che hanno ufficializzato il passaggio agli ottavi di Uruguay e Russia nel Gruppo-A, le due sfide serali decidono il destino del Gruppo-B. Girone apertissimo quello che vede Portogallo e Spagna stacca il biglietto per la ...

Portogallo qualificato agli ottavi/ Mondiali 2018 : 1-1 soffertissimo - giocherà contro l'Uruguay! : Il Portogallo si qualifica agli ottavi di finale: contro l'Iran arriva un 1-1 che però è sufficiente per il secondo posto nel gruppo B, alle spalle della Spagna. Prossima sfida con l'Uruguay(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 21:57:00 GMT)

SPAGNA E' QUALIFICATA AGLI OTTAVI/ Mondiali 2018 : la differenza reti beffa il Portogallo - ora la Russia : La SPAGNA va a caccia della qualificazione AGLI OTTAVI di finale: le Furie Rosse affrontano il Marocco - già eliminato - e hanno due risultati a disposizione per il passaggio del turno(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 21:53:00 GMT)

Diretta/ Iran-Portogallo Mondiali 2018 (risultato finale 1-1) streaming video e tv : lusitani agli ottavi! : Diretta Iran Portogallo, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Entrambe le nazionali vanno a caccia degli ottavi di finale ai Mondiali 2018(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 21:53:00 GMT)