Il Pd è morto perché ha perso i suoi ideali

(Di martedì 26 giugno 2018) Il Pd haelettori,ha, le associazioni di riferimento, gli intellettuali di riferimento, le sue basi culturali. Li ha persi nome deistessi malintesi, per stare giustamente al passo (nel modo sbagliato, ingannati dal neoliberismo) con la modernità. È nato come il “partito della Costituzione”. Ma poi ha litigato con la stragrande maggioranza dei costituzionalisti italiani, persino con i partigiani. Lo ha fatto varando, con una maggioranza parlamentare eletta in modo incostituzionale, una modifica in senso autoritario (certamente non in senso liberale) di un terzo della Costituzione. Ma l’Italia non ha bisogno di più leggi, in fretta. Ha bisogno di leggi migliori, fatte con attenzione, da parlamentari e istituzioni veramente sotto il controllo di chi detiene la sovranità. L’esatto contrario dell’idea di Renzi (e, prima di lui, gli altri ...