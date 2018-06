Il Papa accoglie Macron Proprio il presidente che non accoglie nessuno

Il Papa sull'accoglienza dei migranti : "L'Italia è stata generosissima" : Il dialogo ecumenico, insomma, come occasione per ammonire il mondo riguardo alle atrocità subite dai migranti per mano dei trafficanti. L'emergenza immigrazione sta interessando tutte le nazioni ...

Papa Francesco : “Accogliere i migranti - ma con prudenza. Italia generosa” : Il Pontefice in volo da Ginevra: "L'Africa non va sfruttata ma aiutata. In Libia accade come nei lager nella Seconda Guerra Mondiale. Un Paese deve accogliere tanti quanti può integrare, educare, dare lavoro".Continua a leggere

Migranti - il Papa : «Psicosi dai populisti. La paura impedisce di accogliere» | : Il Pontefice critica l’amministrazione Trump, ma ne ha anche per Salvini e come ha gestito il caso della nave Aquarius

Il Papa contro Trump : “Immorale separare i figli”/ Sui migranti : “Dobbiamo aiutarli e accoglierli" : Papa Francesco ha bacchettato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump: “Immorale separare i figli”. Così invece si è espresso sui migranti: “Dobbiamo aiutarli e accoglierli"(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 16:51:00 GMT)

Papa : “I populisti creano la psicosi dell’immigrazione”. Su Twitter : “Paura non impedisca di accogliere” : I populisti “creano la psicosi” sulla questione dell’immigrazione, anche se società anziane come l’Europa stanno affrontando “un grande inverno demografico” e hanno bisogno di più immigrati. Lo ha detto il Papa in un’intervista alla Reuters, pubblicata sul suo sito. Il pontefice critica anche l’amministrazione americana sulla gestione soprattutto dei minori e dice di essere dalla parte dei vescovi Usa che hanno definito ...

Arcivescovo Valencia : Papa commosso per accoglienza barcone Aquarius : Arcivescovo Valencia: Stiamo seguendo con vero e appassionato interesse Roma – Di seguito le parole dell’Arcivescovo di Valencia, cardinale Antonio Cañizares. “Il Papa mi ha detto di riferirvi che è commosso per il nostro comportamento. Si felicita e congratula con la diocesi di Valencia per la prontezza e la generosità con cui ha reagito. Per l’esempio di carità che si sta dando nei confronti di queste povere ...

Papa Francesco accoglie a Santa Marta Diego Esposito - la vittima di abusi del prete di Ponticelli di Napoli : Città del Vaticano - Papa Francesco ha ricevuto nei giorni scorsi in Vaticano, a Santa Marta, Diego Esposito, la vittima degli abusi del sacerdote napoletano don Silverio Mura. Esattamente come è ...

Papa : Corpus Domini insegna accoglienza : 12.50 La festa del Corpus Domini "ci insegna a diventare più accoglienti e disponibili verso quanti sono in cerca di comprensione,di aiuto,e sono emarginati e soli".Lo ha detto il Papa all'Angelus, annunciando che stasera sarà alla processione per il Corpus Domini a Ostia. Bergoglio si è detto vicino ai"vescovi del Nicaragua" ed ha chiesto che "cessi ogni violenza e si ripristinino le condizioni per il dialogo". "La Chiesa è sempre per il ...